中山精神錯亂男子駕貨車逆線亂撞　鐵騎士慘遭撞倒再被輾壓｜有片

昨日（1月19日）傍晚時分，中山市港口鎮街頭驚現「發狂」貨車，在路上掃低多輛私家車及電動單車後，被多輛警車包圍逼停，肇事司機覃某被當場控制。



當晚中山公安發布警情通報稱，事故造成2人受傷，並指涉事司機被拘時語言混亂，行為異常。有網民懷疑司機是否涉毒駕、醉駕，不過官方通報並未提及。



警方出動多輛警車對肇事貨車實施攔截。（影片截圖）

大貨車一度逃脫，並再次將一名電單車騎士撞飛數米遠。（影片截圖）

貨車街頭橫衝直撞 被圍堵後仍突圍撞飛電單車騎士

事發於19日晚上約7時，地點位於中山市港口鎮世紀西路附近。網傳影片顯示，一輛白色貨車在繁忙的路段突然失控，不但逆線行駛，更瘋狂掉頭加速，連續撞倒多輛正在行駛或停泊的車輛。

有鐵騎士慘遭撞倒後，貨車倒後再衝上前將其輾壓。

有目擊者形容當時情況極其混亂，警方出動多輛警車對該貨車實施攔截。在攔截過程中，大貨車一度逃脫，並將另一名電單車騎士撞飛數米遠。

有救護車到場。（讀者提供）

影片顯示，多輛警車最終將涉事貨車包圍逼停，民警隨即採取行動，從車窗將涉事司機強行拖出車外制服，場面驚心動魄。

事故釀2人傷 警方通告稱肇事司機語言混亂、行為異常

中山市公安局港口分局於深夜發布警情通報。通報指出，警方當場控制了一名27歲男司機覃某。現場發現覃某語言混亂，行為異常。目前，事故中共有2人受傷，傷者事後已第一時間被送往醫院救治。公安機關表示正對事件進行進一步調查處理。

網傳涉毒。（網絡）

值得注意的是，目前警方尚未公布其是否涉及酒駕、毒駕或患有精神疾病。