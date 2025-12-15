提車即出事　杭州小米新車未出園區撞人　目擊者：倒車時突加速

據內媒報道，杭州一個汽車園區內，一名車主新購入一輛小米汽車後，在尚未駛出園區的情況下，撞倒一名園區內公司的員工。現場影片顯示，被撞者倒地後，身旁有人立即進行心肺復蘇，交警及救護人員隨後趕到。事故具體原因仍有待當地交警部門調查。



據《紅星新聞》報道，事故發生於12月15日，地點在浙江省杭州市錢塘區的「夢馬汽車小鎮」。現場目擊者稱，事故地點位於「中升杭州汽車維修服務有限公司」門前附近，被撞的男性傷者夏某是該公司的員工。

小米汽車提車第一日即撞人。（紅星新聞）

一名現場目擊者的描述指，涉事的小米汽車車主當時正倒車出來，「車輛左前輪那一塊撞到當事人。」該目擊者稱：「當時老夏剛好蹲在那個牆角，（車輛）明明速度挺慢的，就突然一瞬間加了個速，也不知道為啥。」事故發生後，現場有人立即為倒地傷者實施心肺復蘇，隨後交警和急救人員抵達現場參與搶救。

事故地點附近多名商家的員工證實，15日下午確有一輛小米汽車在園區內撞倒了維修公司的工作人員。當晚，夢馬汽車小鎮的工作人員回應表示，園區內確實發生了一起交通事故，目前交警和醫療部門都已介入，具體事故原因需等待交警部門的結論。

杭州市交警支隊確認，小米杭州下沙交付中心確實有發生交通事故，對於當事人是否當場身亡，由於目前事故正在按照法律程序處置中，不方便透露進一步的信息。