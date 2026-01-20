福建12歲女生遭關廁所17天虐死案　罪犯繼母今被執行死刑

福建莆田12歲女生慘遭生父和繼母虐待致死，周二（1月20日），繼母被當地法院執行死刑。



琪琪幼時照片。（大象新聞）

據福建省高級人民法院消息，近日，最高人民法院對被告許金花（女生繼母）故意殺人、虐待覆核一案依法作出裁定，核准許金花死刑。2026年1月20日上午，莆田市中級人民法院依法對罪犯許金花執行了死刑。檢察機關依法派員監督。執行前，許金花與其近親屬進行了會見。

據早前報道，白女士和劉江於2010年結婚，二人翌年生下女兒琪琪。後因感情破裂，劉江突然失蹤。分居後，白女士帶着女兒四處打工，期間因女兒讀幼稚園需要證件，多次試圖聯繫劉江未果。2014年，劉江主動聯繫白女士，提出由他接回女兒撫養。考慮到女兒上學所需證件都在劉江手中，且對方經濟條件遠好於自己，因此雙方協議將女兒給劉江撫養。2015年，二人辦理離婚手續，劉江承諾一定會好好對待女兒，將她撫養成人。但此後便杳無音訊。

此後，白女士所有試圖與女兒見面或通電話的請求均被拒絕。經濟條件轉好後，白女士曾提出給劉江一筆錢接回女兒的請求，仍被拒絕。直至2024年10月7日，正在上班的白女士接到了女兒的死訊，「我盯着通知，那些字好像認識又不認識，直到看見『死亡』兩個字，後悔為什麽沒能堅持接琪琪回去。」

回憶起在殯儀館見到女兒的場景，白女士痛哭流涕，「沒有一點肉，瘦的全是骨頭，我對着她的屍體，腳抬不起來。我沒法相信這是自己女兒。」

直至2025年4月，法院對案件一審宣判，法院認定，許金花長期對琪琪實施饑餓、毆打、辱罵、逼迫吃屎尿、用針扎身體各部位等暴行，並給琪琪大量服用瀉藥。經鑑定，琪琪身上存在多處陳舊性損傷痕，證明虐待行為長期存在。而作為琪琪的劉江，不僅沒有保護好女兒，反而成為了虐待的幫兇。他向許金花提供多達1600粒瀉藥、繩子等，支持其虐待行為。

生父劉江和繼母許金花。（影片截圖）

琪琪生母白女士。（封面新聞）

2023年12月5日後，許金花將極度虛弱的琪琪捆綁在衛生間近17天，並持續體罰折磨。琪琪最終因外傷及外傷後的化膿性感染、饑餓、寒冷等因素引起急性循環功能衰竭而死亡。

法院一審以犯故意殺人罪、虐待罪判處許金花死刑，以犯故意傷害罪、虐待罪判處劉江有期徒刑五年六個月。一審判決後，二人提出上訴。

及至2025年9月16日早，案件二審開庭審理，庭審中，控辯雙方圍繞量刑問題展開辯論。據白女士介紹，劉江和許金花認為一審判決過重，其中一審被判死刑的許金花，辯稱打孩子等行為是正常的管教孩子，其主觀上沒有想殺害孩子，另外她還在庭上表達了希望經濟賠償受害人母親的意願。面對死刑指控，她一度沉默哭泣，還將部分罪責推向劉江。劉江則表示他沒有參與殺害孩子的行為，案件中的瀉藥是減肥藥，庭審中他還為許金花一審的死刑判決哭泣，並認為對許金花的判決過重。

2025年11月11日，福建省高院對案件作出二審判決，維持了對許金花的死刑判決。而對於被害女孩的劉江，福建高院認為，原判對其所犯故意傷害罪量刑畸輕，該院將依法啟動審判監督程序。2025年12月23日，案件在福建省高級人民法院再審並公開宣判，劉江犯故意傷害罪，改判有期徒刑十三年，剝奪政治權利二年；維持其所犯虐待罪原判有期徒刑一年，決定執行有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權利二年。