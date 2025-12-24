福建12歲女孩遭繼母虐死　關廁所17日腳趾被刺穿　生母斥父無悔意

福建省高級人民法院於12月23日，對福建莆田「12歲女童被虐致死案」做出再審判決。將女童生父劉江（化名）的故意傷害罪刑期由五年大幅改判為十三年，合併虐待罪後，決定執行有期徒刑十三年六個月。此前，繼母許金花的死刑判決已在11月的二審中維持原判。案件細節極度殘忍，連代理律師都稱看到女童遺體照片時「不忍心看」。



綜合《中國新聞周刊》等內媒報道，福建莆田年僅12歲的被害人琪琪（化名），長期遭受繼母許金花與生父劉江的殘酷虐待，最終在2023年12月22日死亡，死時體重僅約40斤（約20公斤），瘦骨嶙峋，身上佈滿傷痕。

福建莆田12歲女童遭生父繼母虐死。（網絡影片截圖）

法院案情指出，琪琪在生命最後階段曾被繼母關在廁所長達17天。在其死亡當天，從早上7點40分開始，持續遭受長達13次的毆打，直至下午三四點時突發抽搐，最終因全身多器官功能衰竭死亡。法醫鑑定顯示，琪琪的死因符合在嚴重營養不良的基礎上，因外傷及外傷後的化膿感染、飢餓、寒冷等因素導致急性循環功能衰竭。

案件的殘忍細節在庭審中逐一披露。據琪琪生母白女士及其代理律師所述，琪琪的十個腳趾中有五個被針直接刺穿，其中五個腳趾的傷害直接來自生父劉江。更令人髮指的是，琪琪的嘴巴曾被縫了八針。生母白女士在庭後雙手捧著女兒的遺像痛哭表示，劉江在法庭上哭了，但她認為這並非對孩子的悔過，而是出於恐懼，因為劉江在整個審判過程中始終不承認故意傷害的指控，將所有責任推向繼母許金花，甚至辯稱捆綁孩子是當地「比較激烈的管教行為」，屬於正常教育方式。

法院一審判決書及聊天記錄顯示，案發前劉江對女兒身上的傷勢早已知情。他不但沒有制止，反而在繼母許金花告知已將琪琪手腳捆綁後，持棍回家毆打已被束縛的女兒。聊天記錄中，劉工甚至回覆許金花稱：「這個星期五下午，把她捆起來，就給她餓兩天。」此外，劉江還先後協助許金花網購了多達1600片瀉藥給琪琪服用。

該案經過多次審理，2025年4月，一審法院以故意殺人罪、虐待罪判處繼母許金花死刑；以故意傷害罪、虐待罪判處生父劉江有期徒刑五年六個月。雙方均提起上訴後，福建省高院於2025年11月11日二審宣判，維持對許金花的死刑判決，但認為對劉江的量刑畸輕，依法啟動再審審判監督程序。

12月23日，再審針對劉江的刑罰開庭，福建高院當庭宣判，對劉江所犯故意傷害罪，改判有期徒刑十三年，剝奪政治權利二年；維持其所犯虐待罪原判有期徒刑一年；兩罪併罰，決定執行有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權利二年。據代理律師說明，此次再審判決屬於終審判決，即日起生效，被告人沒有上訴權利。

對於改判結果，琪琪生母白女士的代理律師表示「我們表示尊重」，但生母白女士則指出，後續他們還會提起民事訴訟。她特別提到，若能獲得民事賠償，將會以女兒琪琪的名義將錢款捐給社會，讓這筆錢具有更積極的意義。