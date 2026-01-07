大陸仿效美國斬首戰？國民黨副主席：不太可能　習近平對台有感情

近日美國空襲委內瑞拉並活捉該國總統馬杜羅返美受審，震驚全球。台灣有輿論擔心，大陸會不會效法美國，對台採取類似「斬首行動」？對此，國民黨副主席蕭旭岑近日稱，大陸不太可能對台灣有類似「斬首行動」，他認為中共總書記習近平對台灣「是有感情的」。



蕭旭岑認爲大陸不太可能對台灣有「斬首行動」。（聯合網）

台灣中時新聞網報道，蕭旭岑5日在廣播政論節目中討論兩岸關係，他稱「大陸不太會對台灣有斬首行動」這樣的看法「有點逆風」，但依他三度與習近平接觸的觀察與感受，對方對台灣「是有感情的」。若真採取斬首作為，將傷害整體中華民族利益，所付出的政治、戰略代價也將遠大於可得利益，並不利兩岸長遠發展。

蕭旭岑認爲習近平對台灣有感情，不會複製美對委「斬首行動」。（新華社）

蕭旭岑認為，若大陸真對台進行斬首行動，除了對中華民族整體造成傷害，也會讓兩岸關係徹底走向無法回頭的局面。另外，若賴清德持續走「台獨」路線，兩岸衝突風險仍難以完全避免。

最後，針對有傳國民黨主席鄭麗文可能訪陸，蕭旭岑指目前無進一步訊息，但在兩岸高度緊張的情勢下，任何有助紓緩關係、增進互信的交流，對台灣都是好事。