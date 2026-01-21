12歲女生遭關廁17天虐死　福建繼母被執行死刑　生母放棄民事賠償

福建莆田12歲女生慘遭生父和繼母虐待致死，周二（1月20日），繼母被當地法院執行死刑。生母得知後表示，打算放棄此前提出的20萬元人民幣的賠償，「即便拿到賠償，也無法換回女兒」。



琪琪幼時照片。（大象新聞）

琪琪幼時照片。（大象新聞）

琪琪生父劉江和繼母許金花。（影片截圖）

2023年12月，福建莆田12歲女生琪琪因離家出走，被繼母許金花捆綁後關在廁所17天，持續遭到毆打、虐待，最終不幸身亡。一審判決書顯示，許金花將琪琪捆綁後聯繫她的生父劉江，稱琪琪總出去闖禍，丟了自己的臉，要求他回家教訓女兒。劉江回家後持棍毆打琪琪，致其手、腿部多處瘀青，額頭流血。

而琪琪被關廁所的17天裏，持續遭遇許金花持棍毆打、按頭撞牆、凍餓、傷口泡髒水、用滾水燙等傷害。劉江還幫助許金花網購1600片瀉藥持續喂給女兒。

2025年4月，莆田市中級人民法院一審以犯故意殺人罪、虐待罪判處許金花死刑。以劉江犯故意傷害罪，判處有期徒刑五年；犯虐待罪，判處有期徒刑一年；總和刑期六年，決定執行有期徒刑五年六個月。

一審判決後，許金花和劉江均提出了上訴。2025年11月11日，福建省高級人民法院對該案二審公開宣判，維持了對琪琪繼母許金花的死刑判決。至於琪琪生父劉江，法院認為原判對其所犯故意傷害罪、判處有期徒刑五年量刑畸輕，依法啟動審判監督程序。

琪琪生母。（封面新聞）

琪琪生母手捧女兒遺像。（大象新聞）

隨後，福建省高級人民法院再審宣判，對原審被告人劉江所犯故意傷害罪，改判有期徒刑十三年，剝奪政治權利二年；維持其所犯虐待罪原判有期徒刑一年，決定執行有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權利二年。

1月20日，福建省高級人民法院稱，近日，最高人民法院對被告許金花（女生繼母）故意殺人、虐待覆核一案依法作出裁定，核准許金花死刑。2026年1月20日上午，莆田市中級人民法院依法對罪犯許金花執行了死刑。檢察機關依法派員監督。執行前，許金花與其近親屬進行了會見。

許金花被執行死刑當日，琪琪的生母白女士表示，她也是看到新聞才得知此消息。她表示，許金花這麼快被執行死刑，體現了司法機關對此案的重視。「許金花，她終於為自己的惡行付出了最沉重的代價。她是償命了，我的琪琪也回不來了。她帶走的是琪琪本該絢爛的一生，是我這輩子最疼的牽掛。這條人命債，她到了地下也還不清。」

白女士稱，此前她曾向法院提交民事訴訟狀，向許金花和琪琪的生父劉江，提出喪葬費、精神損失費等大致20萬元人民幣的賠償，「之前也想過，如果得到賠償，以琪琪的名義將錢款捐給社會。」

白女士透露，目前許金花已被執行死刑，且因為涉及更換律師的問題，已打算放棄民事訴訟。她說，即便拿到賠償，也無法換回女兒，而且自己能力有限，不想再糾纏此事，「這些日子一直睡不好，甚至幾次想到寫遺書，快要撐不住了。」