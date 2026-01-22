射程疑破300公里　殲-20影片曝光「小飛棍」霹靂-16現身

中國空空導彈研製技術再度引發外界關注。近日在官方釋出的宣傳影片中，出現殲-20戰機發射一枚外形極為平直、幾乎看不到傳統彈翼的空空導彈畫面。由於該型導彈外觀與既有型號明顯不同，軍事觀察人士普遍推測，這可能是專為第五代戰機隱身彈艙量身打造的霹靂-16。



綜合公開資訊與軍事分析指出，霹靂-16的射程可能已突破300公里，使殲-20A得以在超音速巡航狀態下，對敵方預警機、空中加油機等高價值目標實施遠距離打擊，作戰縱深顯著提升。

殲-20發射一枚被稱為「小飛棍」的空空導彈，疑似射程可突破300公里的霹靂-16。（中國軍工）

這款新型空空導彈因外形修長、幾乎沒有突出彈翼，被部分軍事圈內人士戲稱為「小飛棍」。其最大特徵在於取消傳統大型彈翼，改採超小彈翼甚至全動尾翼設計，使整體外觀呈現光滑圓柱狀。分析指出，這種「修身」設計不僅有利於降低阻力，也為隱身戰機彈艙內部釋放出更多空間。

有觀點認為，在此設計下，殲-20主彈艙原本可掛載4枚霹靂-15的配置，未來有可能提升至6枚霹靂-16，甚至在尺寸進一步優化後，掛載數量仍有上升空間，從而改善外界長期關注的載彈量問題。

2024年11月，中國國際航空航天博覽會展示的霹靂-15導彈（下方）（VCG via Getty Images）

內地知名軍事自媒體「矚望雲霄」分析指出，霹靂-16的光桿化設計，很可能是為超遠射程作戰需求而進行的專項優化。該設計可有效降低飛行過程中的能量損耗，使導彈在長距離飛行後仍保有充足動能。

根據相關分析，霹靂-16可能採用雙脈衝或多脈衝固體火箭發動機。這類發動機能在飛行末段進行再次點火，為導彈提供額外加速，使其在終端攻擊時具備極高能量，增加對目標實施高過載突防的成功率，降低敵機透過機動規避的可能性。

針對外界質疑導彈取消彈翼後如何進行機動，有軍事分析指出，在高超音速飛行狀態下，導彈本身的圓柱形機身即可產生足夠升力。再配合推力矢量控制技術，導彈可透過調整噴氣方向與機身攻角實現大過載轉向，而不再依賴傳統彈翼撥動氣流。

分析亦指出，光滑外形除有助於彈艙內的高密度掛載，也能在導彈脫離彈艙的瞬間，將雷達反射截面積的變化降至最低，有助於殲-20在發射時維持低可探測性。

多名軍事觀察人士研判，官方影片中曝光的這款導彈，極有可能已接近定型階段，甚至就是霹靂-16的成熟版本。若相關推測屬實，將被視為中國第五代戰機空戰體系的重要補強，也意味殲-20在遠距離制空與反支援作戰能力上，邁入新的發展階段。