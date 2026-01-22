｢第三海軍｣東海排陣320公里　美媒揭中國1400艘漁船演練海上封控

中國海上民兵動態再度引發關注。美國媒體《紐約時報》近日披露，大批中國漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海出現陣列式大規模聚集，範圍長達至少300公里，部分商船因此被迫繞道行駛。專家分析認為，相關行動可能並非單純捕魚作業，而是意在演練海上民兵快速集結與控制爭議性海域的能力。



《紐約時報》根據海上船舶定位資料分析指出，約1400艘中國漁船在1月11日由港口出航或中止捕魚作業，於中國與琉球之間海域，排成一個延伸超過320公里的矩形陣列，導致部分貨輪必須繞行或蛇行避開通過。

報道並引述航海定位資料製圖顯示，去年耶誕節當日，約2000艘中國漁船在東海排成兩列平行長隊，每列長度達467公里，兩條隊形構成一個倒「L」形，規模與排列方式明顯異常。

透過船隻定位資料分析可以得知，中國大陸漁船去年聖誕節期間在東海大規模陣列式聚集。（翻攝自X）

學界與軍事觀察人士普遍認為，這類行動的重點不在捕魚，而是在測試中國「海上民兵」的動員、指揮與協同能力。資料分析公司ingeniSPACE首席營運長傑森．王（Jason Wang）表示，他過去曾觀察到數百艘中國船隻聚集，但從未見過如此大規模且排列整齊的陣列，認為情況明顯異常。

研究中國海上民兵的前美國情報官亨利（Lonnie Henley）則指出，單艘漁船體積有限，難以構成傳統意義上的封鎖，但大量小型船隻在戰時或灰色地帶行動中，可能延緩甚至干擾美國海軍艦艇的行動。

外界普遍將中國海上民兵稱為「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men）。國防院學者林超倫以「中共海上民兵：灰色地帶的挑戰與應對」為題，於去年底刊登於國防院《國防安全雙週報》，對相關體系進行系統性分析。

林超倫指出，大陸海上民兵的運用可追溯至1974年的西沙海戰，並在習近平任內出現顯著擴張與專業化發展。該體系主要由兩類船隻構成，一是專門建造或改裝、具備軍事特徵的「專業海上民兵漁船」（Maritime Militia Fishing Vessels, MMFV）；二是透過政府高額補貼招募、執行特定政治任務的「南沙骨幹漁船」（Spratly Backbone Fishing Vessels, SBFV）。

林超倫表示，海上民兵活動過往多集中於南海，但近年在台灣周邊海域的活動日益頻繁，並普遍配備北斗衛星定位、衛星電話，甚至加裝多套「AIS船舶自動辨識系統」。部分民兵船還具備重物吊掛能力，可施放海底地形與水文探測器，如波浪滑翔器與氣象浮標等，對台安全構成新的壓力。

林超倫並指出，許多遭台灣海巡署查扣的違法船舶屬於無船名、無證書、無船籍登記的「三無」船隻，身分追查困難。相關行為不僅涉及非法越界，更被視為對台進行情監偵，甚至可能伺機破壞海纜等關鍵基礎設施，或布放水下活動浮標，成為對台灰色作戰中難以預防的一環。

針對未來發展，林超倫表示，大陸民兵船行動呈現規模化、專業化與準軍事化趨勢，且已有在對台軍演期間，配合解放軍軍進行共同演練的紀錄，演習整合度與複雜性持續提升。他指出，任何類型的中國大陸民用船隻都可能被納入灰色行動工具，未來不排除將南海行之有年的「佔領、騷擾、控制」模式，複製到台灣周邊，特別是金門、馬祖及東沙等外島，透過持續性壓力，侵蝕台灣防衛縱深，營造新的常態。