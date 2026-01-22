以境外軟件泄露多位明星網紅私隱　6人被判公開道歉賠償10萬

周四（22日），最高人民檢察院發布6宗個人信息保護檢察公益訴訟典型案例。其中，6人（含部分未成年人）涉境外非法「開盒」1200餘條個人信息，泄露多位明星網紅私隱，煽動騷擾辱罵「開盒」對象，最終被判公開道歉並賠償10萬元人民幣



案情指，2023年7月至2024年3月期間，周某某等6人在某境外軟件上創建、管理專門用於「開盒」的三個頻道，並通過共享、購買及利用「社工庫」機器人搜索等途徑非法收集公民個人信息，先後在上述頻道內發布1200餘條包含明星、「網紅」、社會熱點事件當事人等不特定自然人的個人信息，瀏覽量超過400萬次。6人通過在頻道內發布廣告、互相推薦等方式，增加頻道熱度，並吸引他人付費查詢、購買個人信息，從中非法牟利。

6人在發布部分個人信息時，還附加侮辱性評語，甚至組織、煽動頻道關注者對「開盒」對象進行電話、短信騷擾和辱罵，嚴重侵害不特定主體的個人信息權益，損害了社會公共利益。

2024年4月，浙江省杭州市臨安區人民檢察院（以下簡稱臨安區院）在履職中發現線索。經初步調查，發現本案「開盒」行為涉及眾多社會公眾人物的大量個人敏感信息，並在網絡上被廣泛傳播，臨安區院於當年6月24日以民事公益訴訟立案並發布公告。

2025年8月28日，杭州市臨安區檢察院檢察官參加本案線上庭審。（最高檢）

公告後，沒有法律規定的機關和有關組織提起訴訟。2025年4月11日，臨安區院依法向杭州互聯網法院提起民事公益訴訟，訴請周某某等人停止侵權，刪除相關個人信息；周某某等人及部分監護人共同承擔10萬元公益損害賠償金，並在國家級媒體上公開賠禮道歉。

檢察機關起訴後，鑒於各被告已在開庭審理前自行刪除涉案的相關個人信息、註銷相關帳號，故撤回關於停止侵權的訴訟請求。同年8月28日，杭州互聯網法院開庭審理本案並當庭作出判決，支持檢察機關的全部訴訟請求。判決生效後，各被告已支付上述公益損害賠償金並公開賠禮道歉。

最高檢表示，「網絡開盒」嚴重侵害公民個人信息權益，不僅沖擊個人信息保護防線，更對公共信息安全構成系統性威脅。檢察機關通過提起民事公益訴訟，實現了對「網絡開盒」行為的全鏈條追責，強化了對潛在違法行為的法律威懾，積極傳遞了「網絡不是法外之地」的鮮明導向，也是檢察公益訴訟在網絡暴力治理領域的有效探索，為構建清朗網絡空間、推進網絡空間治理現代化提供了有力司法保障。