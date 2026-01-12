深圳網格員深夜強闖住宅檢查拍照　屋主批侵私隱：我們還穿著睡衣

近日，有深圳光明區住戶發帖怒斥，有「網格員」在晚上11點上門調查住宅消防安全，拒絕後依舊強行入屋還隨意拍照，此舉引發大批網民熱議。內地「網格員」指的是社區工作者，主要負責居民信息收集和管理社區工作。



《南方都市報》報道，這名被打擾的屋主在深圳論壇留言稱，當時已經晚上11點了，網格員直接敲門要求檢查消防安全，他怕吵醒第二天還要上學的小朋友，於是開門拒絕，但沒想到對方強行入屋，還在睡房和廁所拍照記錄。

深圳一居民批評網格員深夜強行入屋調查。（深圳論壇）

內地「網格員」指的是社區工作者。（網絡圖片）

「這已經是當周第三次來檢查消防了，我們都還穿着睡衣，（網格員）強行闖入，到處拍照，嚴重擾民和侵犯我們的私隱，你們不懂法律法規嗎？」這名屋主相當氣憤。

網民反映兩極：干擾還是貼心

隨後帖子引發不少網民跟帖，紛紛批評一些網格員的奇葩行為，有不少人認為他們的某些行為已經造成生活干擾，但也有人持不同意見。

有人說有網格員一個月能上門調查5次，甚至連公司信息和學歷都要求上報，還要求加微信，「學歷和公司信息與社區安全相關嗎？」還有獨居女士稱，網格員上門前又不提前聯繫，直接深夜敲門，如果不開門就在門外大聲喊名字，「暴露我的個人私隱」。

有網民質疑網格員上門調查否有必要。（網絡圖片）

但也有人認為，因為深圳流動人口比較大，網格員對社區管理非常有必要，尤其是對社區老人等特殊群體極為重要，「我們這裏的網格員很負責，隔壁住的獨居老人他隔三差五都會來敲門，詢問有什麼需要幫助的。」

街道辦事處道歉：會加強培工作方式

事後，深圳市光明區馬田街道辦事處回應稱，因秋冬季火災易發多發，所以才組織網格員集中開展「敲門入戶」行動，排查居民家中易被忽視的安全隱患，接下來會加強對網格員工作方式的培訓，規範上門調查的溝通和行為。