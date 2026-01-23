中國高價值發明專利達逾229萬　AI專利有效量位居全球前列

周五（23日），國務院新聞辦舉行新聞發布會，國家知識產權局副局長芮文彪表示，中國高價值發明專利數量達229.2萬件，人工智能專利有效量居全球前列。而截至2025年底，國內發明專利有效量達532萬件；全球前5000個品牌中，中國品牌價值達1.81萬億美元，位居全球第二。



會上介紹，中國高價值發明專利數量達229.2萬件，信息技術管理方法、計算機技術、醫學技術等領域的有效發明專利增速最快，人工智能專利有效量居全球前列。

截至2025年底，國內發明專利有效量達532萬件，每萬人口高價值發明專利擁有量達16件，有效註冊商標量達4987萬件。全球前5000個品牌中，我國品牌價值達1.81萬億美元，位居全球第二。

國家知識產權局副局長芮文彪.。（中國政府網截圖）

2025年底，《商標法（修訂草案）》通過全國人大常委會首次審議。芮文彪介紹，近期，修訂草案相繼通過國務院常務會議討論和全國人大常委會會議第一次審議，目前正在公開徵求意見。本次修改的主要目的是充分發揮商標對經濟社會發展的促進作用，依法加強商標管理和保護。主要聚焦三個方面。

首先是堅持問題導向，努力從制度層面解決商標領域突出問題。例如，針對不以使用為目的、明顯超出正常生產經營需要的商標申請，明確不予註冊，更大力度規制商標惡意搶注和囤積行為。針對以誤導公眾方式使用的註冊商標，也就是平時所說的「心機商標」，加大整治力度，情形嚴重的撤銷商標。針對商標「重註冊、輕使用」的問題，提出成為通用名稱或者連續三年無正當理由不使用的註冊商標，國務院商標管理部門可以主動撤銷，充分發揮商標制度的退出機制作用。針對商標代理行業惡性競爭、違法行為易發多發等問題，強化商標代理行業監管，凈化代理市場秩序。

其次是優化業務辦理流程，更好實現便民利企。將商標註冊異議期由三個月縮短為兩個月，回應經營主體盡快獲權的需求。在申請人提出商標註冊申請和覆審申請後，允許其主動撤回，充分尊重和保障其個人意願。完善商標授權確權程序中有關中止審查審理的規定，減輕當事人申請註冊成本和訴訟負擔。

此外是對接高標準國際經貿規則，服務高水平對外開放。銜接國際條約，明確未註冊的馳名商標也能得到跨類保護，提升保護水平。開放「動態標誌」作為商標註冊要素，比如手機的開機動畫，程序軟件的動態展示，還有電影播放前影視公司的動畫展示等，允許將這類「動態標誌」作為商標註冊，順應了新領域新業態的發展需要。同時，法律還為其他表現形式的要素作為商標註冊預留了空間，以滿足各類主體創新商業模式對新型商標的註冊需求。

芮文彪表示，這次商標法的修改，將進一步完善商標領域各環節的法律規則，推動建立更加公開透明的市場環境，為經濟社會高質量發展提供更加堅實的知識產權法治保障。