廣州5旬漢苦苦尋親17年　網上發影片被鄉親認出：和母親長得像

廣州一名55歲男子，從小和家人走失。他從2009年開始尋親，但接近17年都沒有結果，直到2025年12月在抖音發布尋親消息，沒想到因長相和親生母親長得非常像，被網民留言提供綫索，最後讓他成功找回親生父母。



《瀟湘晨報》報道，現居在廣州的蘇姓男子，因走失時年齡很小，只模糊記得些許家鄉情景，在外面流浪一兩年後，被送到廣州沙河福利院，接著被好心人收養。雖然他很感恩養母一家的付出，但還是希望可以找到親生父母。

廣州男子尋親17年未果，網上發影片兩天便找到親生父母。（瀟湘晨報）

廣州男子因長相和母親長得極像，被鄉親認出。（瀟湘晨報）

廣州男子回到湖南，和親生父母團聚。（瀟湘晨報）

2009年開始，他便通過社會機構登記資料和生物採樣，希望可以得到親生父母的消息，但多年來一直沒有結果。

直到去年11月，有志願者發現他疑似和湖南郴州某個家庭有關聯，便求助當地尋親機構，並於12月3日發布蘇姓男子消息。沒想到兩日後，便有湖南網民留言，蘇姓男子和當地一名婦人長得像，看起來很像他們家孩子。

之後經過DNA對比，確認蘇姓男子就是湖南郴州當地一對夫婦的孩子，他的出生時間是1971年5月18日，走失的時候是7歲。

今年1月22日，蘇姓男子和妻子前往蘇姓男子認親。蘇姓男子母親看到他第一眼便認出，大喊「這是我的崽」，之後她稱，有機會一定要好好謝謝兒子的養母。