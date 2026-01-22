32歲廣州IT男疑過勞死　死後還被要求工作　遺物被公司當垃圾丟棄

近月，廣州一名32歲程式設計師周末在家上班時猝死，引發關注。甚至他在醫院搶救期間，仍然被拉入公司的微信工作群，死後還收到同事發來的工作要求。家屬認為他是工作勞累致死，目前已申請工傷認定。



《紅星新聞》報道，這名程式設計師日常工作强度就很大，去年11月29日，當天是周六，他在家處理工作，期間他感到不舒服突然暈倒，家人撥打120緊急送往醫院，但可惜搶救無效死亡。

廣州32歲程式設計師上班猝死。（小紅書）

程式設計師妻子痛斥，丈夫遺物被公司扔掉。（小紅書）

程式設計師妻子稱，丈夫日常加班嚴重。（小紅書）

程式設計師過往在公司收到的獎杯和獎牌。（紅星新聞）

在家工作突然暈倒 死亡原因：呼吸心跳驟停

醫院記錄顯示，當日早上9時46分，他被送至廣東省第二中醫院，直至搶救至下午1時，被宣告臨床死亡，死亡原因「呼吸心跳驟停，阿斯綜合症？」。據悉，阿斯綜合症是指突然發作嚴重的致命性、緩慢性或快速性心律失常，是導致心臟性猝死的常見原因。

搶救期間被拉入工作群 死後還被要求工作

程式設計師家屬稱，當時他在醫院搶救時，還被拉入一個微信技術群，期間收到同事信息「幫忙處理一下這個訂單」；而在被宣告死亡8小時後，又收到一條工作信息「周一一早有緊急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。猝死當天他至少五次訪問公司系統。

家屬認為，他是因為工作勞累致死，也透露在過去他因各種各樣工作理由「陪客戶吃飯」、「有突發情況」加班到晚上。他除了要寫代碼，還要做管理工作，甚至負責客戶售後，去年11月，他到家最晚時間是23時58分。

對於程式設計師的離世，其公司也向廣州區人社局提交工傷認定申請，人社局也已受理，但目前還沒有出結果。

妻子：丈夫遺物被公司丟掉

這名程式設計師離世後，他的妻子在社交平台小紅書開通賬號，控訴丈夫公司在他離世第二周便辦理離職手續，原先在公司的私人物品也被扔掉。

她稱，公司寄了一箱丈夫的私人物品給她，但都沒有打包好，有些還被壓壞了。諷刺的是公司交給她的遺物中，有一本書名叫《恭喜你當上主管了》。另外部分遺物更是被當成垃圾處理掉，「知道什麽叫遺物嗎？在公司眼裏是垃圾在家屬這裏不是。」

之後，程式設計師妻子去找公司領導要説法，但公司同事敷衍了事稱「丟了就是丟了，你想怎麽樣咯？」

這名程式設計師的遭遇引發了眾多網民同情，事件甚至衝上微博熱搜。有知情人士透露，這家公司幾年前就被爆出「超長工作時間、不顧員工健康」的醜聞。