北極有企鵝？新華社二創諷刺白宮宣傳｢特朗普和企鵝漫步格陵蘭｣

1月24日，白宮在社交平台X上發布一張特朗普與企鵝走在雪地的AI圖片，由於格陵蘭地處北極、並無企鵝棲息，因這一常識錯誤，該圖迅速引發全球網民嘲諷。隨後，新華社發布二次創作動畫，諷刺美國企圖強行控制格陵蘭。



白宮AI製圖驚現常識性錯誤遭國際嘲弄 網民：南極企鵝移民格陵蘭？

據《新華社》報道，在美國政府持續施壓要求控制格陵蘭之際，白宮24日在X上發佈了一張AI合成圖片，內容是美國總統特朗普與一隻舉著美國國旗的企鵝一起走在冰天雪地中，遠處冰原上還插著一面丹麥自治領地格陵蘭島旗，圖片配文「擁抱企鵝」。

圖片顯示，美國總統特朗普與一隻舉著美國國旗的企鵝一起走在冰天雪地中，遠處冰原上還插著一面丹麥自治領地格陵蘭島旗，圖片配文「擁抱企鵝」。（X平台）

由於格陵蘭根本沒有企鵝，這張圖片在X上立刻引發網民嘲諷及二次創作。例如，有網民為更正圖片中常識性錯誤，將企鵝換成北極熊；還有網民貼出企鵝在全球範圍內的棲息範圍等。

圖片在X上立刻引發網民嘲諷及二次創作。（X平台）

擁有46萬多粉絲的X帳號「Patriot Takes」回應道：「格陵蘭島沒有企鵝……也許你不應該這麼快就解散教育部。」

彭博社記者溫格羅夫也在X上說：「南極企鵝也難逃重置移民的政策。」

此外，加拿大前國防部長肯尼對這條帖子作出回應。他說：「就在特朗普為格陵蘭島問題難堪退讓的同一周，他多次把冰島和格陵蘭島混淆，現在他的幕僚又把南極洲和格陵蘭島搞混了。地球上最強大的國家竟然治理得像一場小丑秀。」

該圖迅速引發全球網民嘲諷。（X平台）

新華社製諷刺動畫回應美謀格陵蘭主權

新華社在其X帳號上也發佈了一張「二次創作」的小動畫，顯示手持棒球球棒的「山姆大叔」用繩索拖拽不願前行的企鵝，並配文「即使格陵蘭島上有企鵝，情況也會是這樣。」。該影片被今日俄羅斯電視台X帳號轉發。