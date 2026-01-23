達沃斯論壇美歐大決裂：格陵蘭掀西方新冷戰　反成中國戰略機遇？

2026年1月的達沃斯（Davos）世界經濟論壇，本應是全球精英們討論合作與未來的平台，卻意外成為美國與歐洲關係急劇惡化的標誌性時刻。



特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統的強勢回歸，不僅通過對格陵蘭的野心和關稅威脅直接挑戰歐洲主權，更在成立「和平委員會」時暴露了大西洋聯盟的深刻裂痕。歐洲政要們在論壇上的表現，充滿了憤怒與決心，標誌着傳統的美歐大西洋聯盟夥伴關係已瀕臨破裂，取而代之的是一個充滿猜疑和對抗的新時代——或許可以稱之為「西方新冷戰」的起點。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（1月22日）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式（Reuters）

歐洲政要的憤怒回擊：從「失落的歐洲」到「獨立宣言」

達沃斯論壇開幕之際，歐洲領導人就已預感到特朗普的到來將帶來風暴。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在演講中直言不諱地抨擊歐洲「失落」，指責其試圖「改變」特朗普而非直面全球威脅。

他強調，歐洲仍像「地理和歷史」而非真正的政治力量，無法在特朗普的「美國優先」政策下自保。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則更進一步，呼籲建立一個「新的獨立歐洲」，拒絕特朗普的「霸凌」和「新殖民主義」。

馬克龍警告道：

我們更喜歡尊重而非霸凌。

而馮德萊恩則表示「世界已永久改變」，歐洲必須使用其「強大工具」來回應不尊重規則的行為。其他歐洲領導人同樣表現出前所未有的強硬。

比利時首相韋弗（Bart de Wever）稱歐盟正處於「十字路口」，必須團結起來對特朗普說「不」，否則將「分崩離析」。芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）在特朗普演講後臉色蒼白地站起，象徵着歐洲精英對特朗普侮辱性言論的震驚。

特朗普在演講中嘲諷歐洲國家「無法辨認」，並重申其對歐洲移民和經濟政策的批評，稱歐洲「方向錯誤」。這些反應並非孤立事件，而是歐洲對特朗普「美國優先」邏輯的集體反彈，凸顯了大西洋聯盟的信任危機。歐洲領導人意識到，依賴美國的時代已結束，他們必須尋求獨立，以應對一個不再可靠的盟友。

特朗普對格陵蘭的索求：主權侵犯與關稅勒索

特朗普對格陵蘭的野心成為達沃斯論壇的焦點衝突，進一步撕裂美歐關係。

這位美國總統反覆強調格陵蘭對美國國家安全的「核心利益」，聲稱需要其用於對抗俄羅斯和中國，甚至拒絕排除使用武力。他威脅對包括丹麥、法國和德國在內的八個北約國家徵收25%的進口關稅，除非丹麥割讓格陵蘭。此舉被歐洲視為「公然勒索」，引發了強烈反彈。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）明確表示，主權是「紅線」，而歐盟領導人則凍結了美歐貿易協議，以示抗議。

儘管特朗普在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面後宣佈達成「未來協議框架」，並取消關稅威脅，聲稱不會使用武力，但損害已成定局。該框架可能涉及美國在格陵蘭建立軍事基地和礦產開發合作，但歐洲視之為對主權的讓步。

特朗普的退讓並非善意，而是歐洲團結抗議的結果——包括緊急峰會和對貿易協議的凍結。此事件暴露了特朗普對歐洲的霸凌式外交，加速了大西洋聯盟的破裂。歐洲領導人如瑞典副首相布施（Ebba Busch）所言，特朗普的言論「混雜了理性與非理性」，引發了歐洲對美國可靠性的深刻擔憂。

和平委員會的啟動：歐洲缺席的「新秩序」

在達沃斯，特朗普正式啟動了「和平委員會」（Board of Peace），旨在解決全球衝突，特別是加沙重建。該委員會創始成員包括19個非歐洲國家，如沙特阿拉伯、阿聯酋、巴基斯坦、土耳其、匈牙利、摩洛哥、阿根廷、越南等。

特朗普強調這是一個「行動導向」的機構，由其親自擔任主席，甚至在其卸任後仍保留職位。委員會的執行董事會包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、庫什納（Jared Kushner）和前英國首相貝理雅（Tony Blair），焦點是執行特朗普的「20點和平計劃」，包括加沙的重建和拉法口岸的重開。

2026年1月3日，美國佛羅裏達州，國務卿魯比奧（Marco Rubo，左）與總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園舉行的記者會上發表講話，談及前一晚針對委內瑞拉發動的軍事行動。（Reuters）

然而，歐洲國家的缺席令人矚目。法國、挪威、瑞典和斯洛文尼亞明確拒絕參與，而加拿大、德國、意大利等傳統盟友也未現身。這不僅僅是地理上的分歧，更是意識形態的對抗。歐洲擔心該委員會將削弱聯合國，併成為特朗普繞過多邊主義的工具。

特朗普聲稱委員會將與聯合國合作，但其成員構成——以中東和亞洲國家為主——凸顯了歐洲被邊緣化的現實。這進一步證明了大西洋聯盟的破裂：美國正構建一個排除歐洲的「新聯盟」，而歐洲則被迫尋求自己的道路。

新冷戰的起點：西方之間的冷戰和中國的戰略機遇

達沃斯2026年會議標誌着美歐關係的轉折點。特朗普的行動——從格陵蘭索求到和平委員會的啟動——不僅挑戰了歐洲的主權和價值觀，更暴露了北約和歐盟的脆弱性。歐洲領導人雖在論壇上表現出團結，但內部的分歧仍存。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）警告全球秩序「已破裂」，而特朗普的退讓雖緩解了即時危機，卻無法修復信任的裂痕。大西洋聯盟已處於破裂狀態。這不是簡單的政策分歧，而是地緣政治根本性的戰略對立：特朗普的「美國優先」 vs. 歐洲的「戰略自主」。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

更重要的是，這一新冷戰將不再是西方與中國和俄羅斯意識形態的對立和冷戰，而是西方內部的冷戰，是大西洋兩岸之間的對立和冷戰。這種內部分裂顛覆了傳統的地緣政治框架，將全球權力平衡推向新的不確定性。

對於中國而言，這一西方內部的新冷戰提供了巨大的戰略機遇和緩衝。

首先，在外交層面，中國可以利用美歐的分歧，深化與歐洲的夥伴關係。歐洲尋求「戰略自主」意味着其可能更願意與中國在貿易和科技領域合作，而非完全追隨美國的對華遏制政策。

例如，中國可以通過「一帶一路」倡議加強與歐盟國家的基礎設施合作，填補美國退出的真空，從而提升自身在全球供應鏈中的影響力。其次，在經濟上，美歐貿易摩擦（如潛在的關稅壁壘）將分散美國的注意力，中國可以藉此緩衝中美貿易戰的壓力，推動人民幣國際化，並在亞洲-太平洋地區鞏固經濟主導地位。第三，在安全領域，西方內部的對立減弱了北約的凝聚力，中國在台灣、南海等問題上面對的外部壓力可能減輕，同時有機會在中東和非洲等地區擴展影響力，通過參與類似「和平委員會」的多邊機制或獨立倡議，扮演全球和平調解者的角色。

這種緩衝還體現在戰略時間窗口上：美歐冷戰將消耗雙方的資源和精力，中國可以專注於內部發展，如科技自給自足和綠色轉型，而非立即應對統一的西方陣營。

總體而言，這一場「西方之間的新冷戰」為中國提供了從被動應對到主動塑造國際秩序的巨大戰略機遇，但也要求中國謹慎導航，避免被捲入西方內部衝突，從而實現更可持續的崛起。

美歐大西洋聯盟這一裂痕可能演變為全球性新冷戰，影響全球貿易、安全和地緣政治格局。達沃斯並非終點，而是起點——一個充滿不確定性的新冷戰時代的起點。

【本文轉載自微信公眾號《中美學者智庫》，作者為周方舟，原標題為「達沃斯會議：特朗普與歐洲新冷戰的起點，兼論中國的新戰略機遇期」】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

