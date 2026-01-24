丹麥首相訪格陵蘭獲當地首長迎接　重申將循外交政治途徑解決問題

格陵蘭局勢稍為緩和之際，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）1月23日訪問當地首府努克（Nuuk），並獲格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）迎接，2人其後將舉行會談。前者接受記者訪問時，稱她此行皆在表達對當地人民的支持，並強調她將循外交政治途徑解決問題。



路透社報道，弗雷德里克森抵達努克機場時獲尼爾森迎接，兩人在停機坪上擁抱，隨後乘車離開。

她其後受訪時稱：「我們目前處境嚴峻，這一點人盡皆知。現在我們將走外交和政治途徑（以解決困難）。」她補充指，這次訪問是一次工作訪問，旨在為「下一步行動」作準備。

2026年1月23日，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在首府努克迎接到訪的丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）。（Reuters）

由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 為取得格陵蘭施壓，過去數週緊張局勢持續升溫，直到他21日排除動武及撤回對持反對意見的歐洲國家加徵國稅，才使局勢有所緩和。

儘管特朗普聲稱已就格陵蘭問題與北約達成協議框架，但對外公布的細節不多。弗雷澤里克森23日稍早與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，並指北極地區的防禦和安全是整個北約的共同責任。

2026年1月23日，格陵蘭島努克，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）到訪當地，與格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）會晤。（Reuters）

丹麥國防司令部同日發表聲明，指出名為「北極耐力」（Operation Arctic Endurance）的多國軍事演習已在格陵蘭島啟動。另外，多個北約國家已表示有興趣向格陵蘭島派遣偵察隊，預計將陸續抵達。