特朗普核心圈：「唐羅主義」核心目標還是中國

特朗普政府近期在全球多地的強硬動作，正逐漸勾勒出其「唐羅主義」的核心輪廓與戰略意圖。



據《日經亞洲》1月25日報道，特朗普身邊的核心幕僚正形成一種共識，無論是對委內瑞拉動武、向伊朗施壓，還是覬覦格陵蘭、威懾古巴，這一系列操作的核心目標是削弱中國影響力。

特朗普炮製出所謂「唐羅主義」，即「唐納德．特朗普版門羅主義」。他將自己的姓氏與1823年美國總統門羅提出的「門羅主義」相結合，「美洲人的美洲」越來越成為「美國的美洲」。

報道稱，相關理念已寫入2025年底發佈的新版《美國國家安全戰略報告》，並從2026年初開始轉化為具體行動，包括突襲委內瑞拉，以及對古巴等國採取主動干預姿態。

2026年1月22日，南非開普敦美國大使館外，一名抗議者手持一張描繪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的海報，為委內瑞拉、伊朗和巴勒斯坦人民舉行聲援抗議活動。（Reuters）

1月22日，特朗普在其自創社交平台「Truth Social」（真實社交）轉發了題為《「唐羅主義」的實踐》的報告。這份由美國前中央情報局（CIA）特工兼作家沃勒（J. Michael Waller）撰寫的報告，在1月3日委內瑞拉遭襲後不久，便發布於與特朗普政府關係密切的保守派智庫克萊蒙特研究所官網上。

報告稱，打擊委內瑞拉僅是「多米諾效應」的一環，旨在將反美國家改造為親美國家，同時向中國釋放信號，破壞「中國全球戰略佈局」。時間會證明，特朗普現在對委內瑞拉的行動是即興之舉，還是有計劃性的。

據報道，沃勒在接受《日經新聞》採訪時聲稱，特朗普的安全戰略本質上是「遏制中國主導世界」，而非將全球簡化為由美、中、俄三方瓜分的勢力範圍。他同時表示，歐洲盟友主要負責歐洲事務，亞洲盟友主要負責亞洲事務。美國將主要負責美洲事務，但會繼續支援那些能夠自我防衛的盟友。

特朗普前首席戰略師、現仍與其保持密切聯繫的班農（Steve Bannon）日前稱，「唐羅主義」就是一項反華戰略。他特別強調北極及格陵蘭的戰略價值，將其視為中美博弈的「軍事咽喉要道」，主張必須將中國徹底排除出西半球，從地緣空間上削弱中國影響力。

這一主張與國務卿魯比奧等對華強硬派的立場高度契合。儘管美國國內有聲音認為，與中國保持良好關係至關重要，但主導委內瑞拉行動的魯比奧，在白宮的影響力正持續上升。

與此同時，特朗普本人則避免公開批評中國。約翰斯・霍普金斯大學教授布蘭茲（Hal Brands）表示：「政府內部確實有人認為，美國正與中國進行戰略競爭，理應謀求某種戰略勝利。但我不認為總統本人是這麼看待兩國關係的。特朗普今年的優先事項，是讓兩國關係保持相對穩定，設法解決2025年暴露的部分經濟短板——尤其是稀土領域的問題，為貿易談判爭取籌碼。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

