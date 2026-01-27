尼帕病毒引發泰國旅遊憂慮　中國遊客訂3萬元行程「進退兩難」

印度東部的西孟加拉邦近期出現死亡率極高、暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前確診病例已升至5宗，其中包括醫護人員。近100人被要求居家隔離，感染者正在該邦首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中一名患者病情危重。據悉，該病毒主要通過直接接觸感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，它也可在人與人之間傳播。



由於大量印度遊客會前往泰國旅遊觀光，目前普吉國際機場、清邁國際機場等已加強對來自印度遊客的健康監測。不過，有將赴泰國旅遊的中國遊客就表示「進退兩難」，擔心有感染尼帕病毒的風險，但高額的酒店機票又難以退訂。



據人民網報道，一位雲南的網民發貼稱，2月份準備帶老人和小孩去泰國，已經定了機票和酒店，共花費3萬多元（人民幣，下同），現在看到有關尼帕病毒的新聞，不知道去還是不去，預訂的機票和酒店也不好退。

另有一位網民稱，他這兩天剛到泰國，就因為尼帕病毒開始焦慮，在曼谷逛了一天，晚上躺在酒店刷到這個新聞，覺都睡不著了，只想提前跑路，剛諮詢官方平台，說是航司沒有收到消息，目前無法免費改簽。

泰國機場加強健康監測。（極目新聞）

不過，也有遊客寧蝕錢也要取消行程。據此前報道，有福建遊客看到尼帕病毒的相關新聞後，便取消了赴泰行程，一共虧了5000多元。還有在泰國曼谷留學的華人學生表示，從1月25日開始，街上愈來愈多的本地人戴上口罩，她也將減少外出。

那麼去泰國是否安全？據《極目新聞》報道，泰國國家旅遊局上海辦事處工作人員表示，目前還沒有接到中國外交部門和泰國旅遊部門的任何相關提醒，國內遊客可放心遊玩，泰國機場現在僅針對從印度進入泰國的遊客加強健康監測。據世界衛生組織等機構介紹，尼帕病毒能攻擊人的肺部和大腦，癥狀包括發燒、頭疼、嗜睡、意識模糊和昏迷，感染者的死亡率可達40%以上。