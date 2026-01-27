《人民日報》警告日本「新型軍國主義」威脅地區和平

日本眾議院於1月23日解散，並將於2月8日投開票改選。官媒《人民日報》今（27）日在國際欄目以「鐘聲」發表評論，直指日本推動所謂「新型軍國主義」已不再只是危險動向，而是對地區與世界和平構成的現實威脅，必須引起國際社會高度警覺。



評論指出，北京近期依法加強對軍民兩用物項對日出口管制，屬於捍衛和平與安全的正當且必要之舉。文章批評，日本政府將中國維護國家安全利益的合法措施汙衊為經濟脅迫，顛倒黑白，暴露出其拒不反思自身行徑、執意在危險道路上越走越遠的立場。

「鐘聲」評論強調，對軍民兩用物項實施出口管制，是國際通行做法，也是履行防擴散等國際義務的重要手段。中國依法列管相關物項，體現了一貫堅持維護世界和平與地區穩定的負責任態度。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

評論認為，真正引發國際社會憂慮的，並非北京依法行事，而是日本持續背離和平發展道路的行徑。文章指出，近年來日本領導人在涉台問題上發表錯誤言論，對中國內政粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「性質惡劣、影響深遠」。同時，日本右翼勢力不斷挑戰戰後國際秩序，損害地區和平穩定。

評論並引述日媒報道稱，日本近期聲稱將在年內修訂「安保三文件」，顯示其正加速推進再軍事化進程。文章指出，更值得警惕的是，日本政界近年頻頻炒作「擁核」議題，試圖動搖「無核三原則」，相關言論不僅衝擊國際核不擴散體系，也與日本長期標榜的和平承諾背道而馳，已引發國際社會反對與譴責。

2025年11月14日，日本《產經新聞》報道，高市內閣不但加快制定更具擴張性的防衛戰略，還計畫將自衛隊「軍銜」名稱改回軍國主義時代的「大將」、「大佐」、「大尉」。(Getty)

「鐘聲」文章指出，遏制日本「新型軍國主義」抬頭，已成為維護地區和平穩定的緊迫任務。文章表示，中國依法依規，針對日本軍事用戶、軍事用途及所有助長其軍事能力的最終用戶與用途實施管制，正是出於維護和平安全的必要考量。

對於日方炒作所謂中國「經濟脅迫」，評論形容這是精心包裝的「受害者敘事」，意在混淆視聽。文章強調，真正對地區安全構成威脅的，是日本不斷膨脹的軍事擴張野心。

評論並引述日媒分析指出，日本2025財年防衛費總額高達約11萬億日圓，對國民生活與財政造成沉重負擔。文章指出，強軍擴武既危及和平，也損害民生。

最後，評論強調，日方一方面聲稱希望透過對話改善中日關係，另一方面卻在核心利益問題上持續挑釁，言行不一，持續透支國家信譽。文章稱，國際社會與地區國家對此已有清醒認識，絕不會允許日本「新型軍國主義」破壞來之不易的地區和平與穩定。