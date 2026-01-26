內地多家航司中日航線免費退改政策延至10月24日

1月26日，中國國際航空（國航）、南方航空（南航）、東方航空（東航）等多家航司再次發公告，指根據外交部發佈的出行提醒，為協助受影響旅客更好地安排出行，將中國飛日本航線免退改政策時間延長至今年10月24日。



高市早苗。（Getty）

據《澎湃新聞》，1月26日，國航、東航、南航三大航以及山航、廈航、上航等多家航司發佈關於日本相關航線客票特殊處理的通告。公告均指出，根據外交部發佈的出行提醒，為協助受影響旅客更好地安排出行，現發佈涉及日本航線進出港航班客票特殊處置方案。

中國國際航空公司。（中國國航公眾號）

國航公告指出，客票涉及旅行日期為2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）之間東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌、沖繩進出港的國航實際承運航班和代碼共享航班，在有效期內可以退票，免收退票手續費。而東航和南航針對上述起飛日期的航班，也可以免費辦理退票。

國航公告。（截圖）

此前報道

去年11月，內地三大航空公司曾宣布，中日航線的免費退、改簽政策，又將機票涉及時間從2025年底延長至2026年3月28日。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中方強烈表示不滿，外交部和中國駐日本使領館去年11月14日就中國公民前往日本發布鄭重提醒，提醒公民近期避免赴日本。

