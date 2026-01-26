深圳甘坑古鎮暗藏僭建別墅　將軍府成月子中心　陪月最高收14萬

近期，有深圳市民爆料稱，深圳景區甘坑古鎮內暗藏僭建別墅，更有月子中心在內經營，吸引不少婦人前來修養。1月24日，深圳市龍崗區吉華街道綜合行政執法隊回應稱，涉事建築群已被立案查處。



《南方都市報》報道，甘坑古鎮是深圳知名的客家文化特色景區，內有一處名為「甘坑古鎮將軍府」的建築群，包括有「將軍府」傳統建築、月子中心、觀景連廊、別墅等。這裏被樹叢和山體包圍，看起來較隱蔽，建築群入口處引導牌寫著「愛馨愛月子中心」。

月子中心位於景區隱蔽區域，26天坐月子費用最高可達14萬人民幣。（南方都市報）

紅色立柱旁掛着寫有「甘坑古鎮將軍府」的門牌。（南方都市報）

進入建築群，即可見到一處獨棟月子中心，門前停放有外地和本地車牌私家車，但未見遊客。該月子中心一層裝修完善，二層設有多個單獨的房間，據報道，這家月子中心2022年開業，26天坐月子的價格在3萬（人民幣，下同）至14萬，「將軍府內部區域平日均不對外開放，需提前預約才可進入。」

甘坑古鎮屬於深圳客家文化特色景區。（南方都市報）

景區内有一些建造設備，但現場未見工程備案公示信息。（南方都市報）

調查發現屬於農用地僭建

1月24日，深圳市龍崗區吉華街道綜合行政執法隊回應上述事件稱，涉事地塊面積約37畝，土地用途明確為農用地（以園地和林地為主）。執法部門核實，該地塊上的建築群均未辦理建設工程規劃許可證。

目前涉事建築群已被立案查處，2處違建已完成拆除，其餘建築預計2026年5月底前全部拆除。但鑑於將軍府可能為明代江西劉顯將軍之子劉綖府宅，具有一定的文化和歷史價值，需妥善處置。執法隊正在加緊研究，加快推進處置工作。