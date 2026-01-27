外交部回應高市早苗撤僑言論：日本沒有任何資格對中國台灣置喙

日本首相高市早苗1月26日晚稱，若台灣發生緊急事態，日美可開展聯合撤僑行動，營救在台日美公民。對此，中國外交部發言人郭嘉昆1月27日在例行記者會上說，無論在歷史上、法律上，日方都沒有任何資格對中國台灣置喙。



圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

日本首相高市早苗1月26日晚在朝日電視台節目中表示，若台灣發生緊急事態，日美可開展聯合撤僑行動，營救在台日美公民。

高市早苗強調：「若美軍遭攻擊而日本袖手旁觀，日美同盟將崩潰」。她指出「台灣與日本距離與東京至熱海相近，若發生可怕事情，必須營救在台日美公民，有時需聯合行動」，但將依法評估事件。

郭嘉昆。（外交部）

郭嘉昆回應高市早苗言論時說，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，藉機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」