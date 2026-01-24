26歲男夢中猝死　曾連續數月加班至深夜　公司不認工傷僅賠3萬

1月22日晚，河南開封喬女士在社交平台發文稱，其丈夫因高強度連續加班導致猝死。1月23日，喬女士告訴新黃河記者，18日早上，正在家中睡覺的丈夫陳某突然大叫一聲，然後失去意識，救護車送往醫院搶救一個多小時後宣布死亡，死亡原因是呼吸心搏驟停。



26歲的陳某睡夢中猝死。（新黃河）

喬女士公布和丈夫的對話，可以看出丈夫工作強度大時常加班到深夜。（新黃河）

喬女士稱，陳某今年26歲，2025年8月與一家勞務公司簽訂合同，通過勞務派遣入職廊坊中油龍慧科技有限公司北京信息科技分公司，又被外派到湖北襄陽一家公司上班。

喬女士指出丈夫幾個月以來一直加班到深夜，「幾乎晚上10點、11點、12點還在工作群裏溝通。週末在家，也是一直打電話處理工作的事」。陳某主要從事審計工作，喬女士稱自己曾多次聽陳某說起，「工作強度很大」，但沒想到會發生這樣的悲劇。

陳某在工作群中的對話，可以顯示他時常加班到深夜。（新黃河）

公司不願辦理工傷認定僅賠3萬元

喬女士稱，陳某生前基本工資大約3000元，其餘是補貼和績效等，每月收入在7000元左右，是家裡的主要收入來源。喬女士和陳某相戀10年、結婚兩年半，2024年剛剛搬入新家，長期異地生活，現在全家只剩喬女士與婆婆相依為命，還有50多萬元（人民幣，下同）的房貸要還。

喬女士說，18日陳某離世後，19日公司派人送來3萬元撫卹金，此後再也沒人與家屬聯繫。喬女士在社交平台發佈了丈夫的加班記錄截圖，被網民關注，也被公司相關人員看到。在公司的要求下，喬女士只能將帖子隱藏。喬女士告訴記者，目前公司告知她不願為陳某辦理工傷認定，但具體商議還沒有結果。

陳某的死亡證明。（新黃河）

1月23日下午，內媒致電廊坊中油龍慧科技有限公司北京信息科技分公司，一名接線人員稱自己並不清楚具體情況，需向領導彙報後再反饋，但截至發稿時未獲回應。