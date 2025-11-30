25歲男宿舍昏迷搶救不治　曾稱加班累到嘴滲血　家屬質疑過勞致死

陜西韓城市25歲男子小樂，入職江蘇無錫一家醫療器械科技有限公司一年多後，突然在上班期間上吐下瀉，後來在宿舍昏迷不醒，經醫院搶救後，仍因外傷性腦部損傷於一周後不治。

家屬發現，小樂近4個月每天的平均工作時長均約13小時，最高達14.8小時。家屬認為，過度加班可能成為壓垮小樂健康的重要因素。小樂生前曾多次向朋友透露加班「累到嘴巴滲血絲，流鼻血」。

目前，家屬及公司已遞交工傷認定申請，家屬還向當地警方和法院申請刑事立案並提起民事賠償訴訟。



《華商報大風新聞》報道，孫女士介紹，弟弟小樂比較健碩，平時身體健康，幾年前曾沿318國道騎行到過西藏。他2024年畢業於西安一所民辦高校後，入職無錫時代天使醫療器械科技有限公司，成為口腔醫療設計部的員工。2025年7月，小樂因表現優異升職為高級技工。

小樂2024年畢業於西安一所民辦高校後，入職無錫時代天使醫療器械科技有限公司。（華商報大風新聞）

10月31日傍晚，孫女士一家接到小樂朋友的來電，得悉他在宿舍昏迷。當日，小樂被兩位朋友先後送到兩家醫院並墊付相關費用，隨後公司方人員趕到，並緊急為小樂做手術。當孫女士趕到時，小樂已完成開顱手術，被推入深切治療部。家屬後來從護士的口中得知，小樂的頭右後枕部有傷。

孫女士登錄弟弟的微信後，從其同事處了解到，10月30日下午4時許，小樂在上班期間曾嚴重上吐下瀉，以至於需要扶牆穩定自己，也曾向組長反饋身體不舒服，分出手頭工作，但仍堅持到當晚11時許才下班離開。次日下午，小樂未履行請假手續且沒有到公司上班，負責人派人到宿舍查看，發現小樂已昏迷不醒。

家屬從護士的口中得知，小樂的頭右後枕部有傷。（華商報大風新聞）

為弄清楚弟弟發病前的情況，孫女士報警。警方調查小樂昏迷前的行動軌跡，初步排除在宿舍和路上受傷的可能，而公司10月30日午餐時的監控顯示，小樂與同事有說有笑狀態正常。

孫女士稱，小樂的宿舍距離公司僅600多米，平時會踩單車上下班。她曾查看沿途監控，並未見弟弟有摔倒，但10月30日晚下班後，小樂騎車回宿舍時騎行緩慢，「身體稍右傾，疑似狀態不對」。

家屬曾詢問小樂同事並希望查看其所在辦公室的監控紀錄，但同事多數保持緘默，公司只提供門口監控，拒絕提供辦公室內部監控，「就監控問題，公司一會兒說沒有，一會兒說有但沒運行，一直沒個準話，後來警方說是壞了」。

11月8日上午10時50分，小樂搶救無效去世，病例中死亡記錄顯示，死亡診斷為創傷性硬膜下血腫、彌漫性腦腫脹、創傷性腦疝等症。孫女士稱，弟弟已離世多天，警方初步判斷是外傷，被打或撞擊，「但沒有人能告訴我們之前究竟發生了什麽，我弟後腦的傷究竟是怎麽來的」。

在小樂去世僅2小時後，孫女士發現弟弟的工作賬號顯示為離職狀態，已無法查閱賬號內其他任何信息。她曾試圖向小樂的同事了解情況，但能感覺到大家的謹慎，「那段時間，我們想看監控沒有，想找同事了解情況也找不到」。

警方已初步排除小樂是在上下班途中或宿舍內受傷，公司方面相關負責人依然認為小樂是自行摔傷。家屬認為，小樂在公司出現不適症狀，種種證據表明他很有可能是在上班期間導致的傷情，應當被認定為工傷，但公司法務拒絕承認。無奈之下，家屬已向當地人社部門遞交工傷認定申請。

孫女士提到，出事後獲取小樂多次超負荷工作時長記錄，發現他近4個月每天的平均工作時長均約13小時，平均每天加班4、5個小時。小樂與朋友的聊天記錄顯示，小樂在多次加班後身體疲憊甚至出現異常情況，包括嘴巴滲血、流鼻血等。

孫女士介紹，公司方面曾與家屬方進行會談，但一直沒有結果。家屬已向當地警方申請刑事立案，同時到惠山區人民法院提起民事賠償訴訟，相關程序正在進行中。他們已提交屍檢同意書，但截止目前還沒有具體結果。11月27日，孫女士接到公司方反饋，由公司方面遞交的工傷認定申請已被受理並遞交了正式申請資料。