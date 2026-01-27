連殺兩名19歲女子　內蒙古36歲男子被槍決

內蒙古一名1990年出生的男子，2024年連殺兩名19歲女子，因犯故意殺人罪被法院判處死刑。近日，當地法院表示，他已被槍決。



據《現代快報》報道，內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院近日發布一則布告，2024年9月，罪犯張某海（生於1990年5月）通過網絡結識被害人李某某（女，19歲），並於同月1日將其約至阿拉善左旗巴彥浩特鎮某住處發生性關係。9月17日，李某某提出離開，張某海採取控制其手機等方式非法限制其人身自由。3日後，因發現李某某使用手機向外求救，張某海將其殺害。

首次作案後，張某海罪行未止。他從被害人李某某的手機中找到了其好友朱某（女，19歲）的聯繫方式。同年10月，張某海冒充李某某的身份與朱某取得聯繫，並於10月7日以支付金錢為誘餌，將朱某騙至其家中發生性關係。翌日，張某海駕車將朱某帶至阿拉善左旗宗別立鎮一處偏僻區域，將朱某殺害。

阿拉善盟中級人民法院經審理查明，張某海故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；其非法限制李某某人身自由的行為構成非法拘禁罪。他連殺兩人，後果嚴重，被判處死刑。內蒙古自治區阿拉善盟中級人民法院表示，2026年1月23日，遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，張某海被執行槍決。