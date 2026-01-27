英國首相時隔八年訪華　不是轉向中國而是「緊跟美國」？

英國首相施紀賢（Keir Starmer）將於2026年1月28日至31日率領60餘名政商領袖組成的龐大代表團訪華，此訪之所以備受關注在於這是英國首相時隔8年首次到訪中國。自2018年文翠珊（Theresa Mary May）訪華後中英關係直線下跌，而到了施紀賢這裏對華關係卻來了個大轉彎。英國媒體的報道說施紀賢認為前幾任首相不去中國是失職。

不少人認為這和近來美歐關係惡化有關，特朗普政府對盟友的態度極盡欺凌，英國需要早做打算，改善對華關係是必然的。這也是美國盟友們近來的普遍做法。

達沃斯演講贏得一片讚譽的加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月初就訪問了中國。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2025年12月訪問中國。西班牙國王2025年11月訪問中國。愛爾蘭、芬蘭等歐洲國家領導人趕在施紀賢之前已經到訪了中國。在施紀賢之後，德國總理默茨（Friedrich Merz）也將訪問中國。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯裏（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣佈兩國達成貿易協議。（Reuters）

但在分析人士看來，特朗普（Donald Trump）因素或許是加拿大積極向中國靠攏的原因，而已經脱離歐盟的英國作為美國的特殊盟友，即便不認同特朗普的諸多做法，希望和美國保持全球政策一致的訴求是始終如一的。

美國的盟友中，過去在對外事務上緊跟美國步伐的是加拿大和英國，中國和法德等國有領導人定期溝通機制，法國德國的對華態度始終和美國有一定距離。法德領導人訪華有年度例行之意並非是突然之舉。

加拿大和英國領導人近期訪華雖然都有突破性，但加拿大是在特朗普政府的關稅勒索之後才轉向中國的。英國目前雖然在格陵蘭等問題上基於歐洲立場和美國有分歧，但英美關係的堅固底色尚在。英國迫於美國壓力轉向中國的急迫性是不足的。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）出席。（Reuters）

其他國家領導人訪華之前按照慣例會被早早官宣，而中方是在施紀賢啟程當天才宣佈其行程的。這也暗含了中國對英國緩和對華關係誠意的遲疑。

施紀賢訪華不代表英國體會到特朗普的咄咄逼人之後倒向了中國。同中國合作或許是和美國討價還價的籌碼，需讓美國認識到配合美國制衡中國不是無條件的。更為重要的是，特朗普第二任期以來美國的對華態度發生了轉變。

公開訊息顯示特朗普將於2026年4月訪問中國，有望在11月再次赴華出席APEC峰會，他將成為美國建國260年來首位一年內兩次訪華的總統。根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，中美領導人今年可能舉行四次會晤：一是特朗普4月訪華，二是中方回訪美國，三是11月在中國深圳舉辦的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，四是年底在美國邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

拜登（Joe Biden）四年任期內沒有訪問過中國，上次美國總統訪華還是特朗普第一任期的2017年11月，如果特朗普4月訪華成行，這將是特朗普時隔9年再次訪華，也是兩國元首近年來第一次實現互訪，意義重大。

當美國總統即將時隔9年再次訪華時，英國作為美國的忠實盟友顯然不能被美國落下。當中美關係已經以某種形式實現緩和，英國再打不開對華關係僵局，就跟不上美國的腳步了。

因此，施紀賢急於訪華和特朗普政府已經改善對華關係密不可分。正如1972年中美關係緩和後，緊跟美國的日本馬不停蹄同中國建立了外交關係。在外交上和美國保持同步的英國，也需要在中美關係緩和之後不得不積極行動起來。

公開報道說，施紀賢希望英國希望能夠在經濟上和中國有更多的合作空間，認為抓住中國的市場機遇是重要的。但基於英國已經脱離歐盟的現狀，英國的全球戰略要做到和美國拉開距離是異常困難的。施紀賢積極訪華，是在中美間尋找理性的距離，還是跟隨美國的短期務實，有待觀察。