解放軍權力重組　美媒：短期削弱對台威脅　長遠更具戰力

近期張又俠、劉振立等二員解放軍重量級高官「落馬」，成為國家主席習近平最新一波軍事整肅對象，引發外界高度關注。《美聯社》引述專家學者分析認為，儘管整體影響仍待觀察，但這場軍中清洗行動很可能波及北京對台決策。



國防部於1月24日宣布針對軍方最高將領展開調查，但未說明具體原因。次日《解放軍報》刊登社論指出，被調查者涉嫌「嚴重違紀違法」，並強調此舉彰顯中國打擊腐敗的決心。

《美聯社》指出，習近平自2012年上台以來持續推動反貪腐運動，迄今已有至少17名解放軍將領遭撤職，其中8人曾任軍委高層。最新一波整肅更動搖中央軍委整體架構。原本由7人組成的中央軍委，除主席習近平外，如今6名委員僅剩張升民一人在任。

分析人士指出，此次大清洗旨在改革解放軍並確保對習近平的忠誠。不過，這場人事震盪對台海局勢可能產生連鎖影響。

亞洲協會政策研究所中國分析中心學者湯瑪斯（Neil Thomas）向《美聯社》表示，最新一波清洗行動「在短期內削弱了中國對台威脅，但長期而言卻讓威脅變得更強大」。他指出，對北京而言，軍事高層混亂將導致短期內對台動武變得更加危險，但長遠來看，此舉將打造更忠誠、也更具戰鬥力的領導團隊。

對於「撤換軍事高層是否強化解放軍尚未準備好打仗」的看法，太平洋論壇學者湯廣正（K. Tristan Tang）則認為，「從根本上並未改變這種評估」，並補充說，「但我也不認為解放軍的備戰狀態遭受嚴重影響。」

目前中央軍委在主席習近平之下，6名委員僅剩1人，出現5個空缺職位。這些空缺何時補齊仍未明朗。報道指出，可能待2027年中共中央委員會換屆時再一併處理。

湯廣正認為，習近平短期內並無急於補人的壓力，除非出於制衡目前唯一在任委員張升民的考量。

外界普遍關注，這場軍中整肅是否將牽動北京對台政策走向。專家分析指出，短期內解放軍高層動盪可能壓抑軍事冒進風險，但從長期觀察，權力重整與忠誠度強化，或將使未來對台壓力更具一致性與執行力。