解放軍報：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

張又俠、劉振立被查後，《解放軍報》於今日（1月26日）又發表文章，提及毛澤東時期的反腐鬥爭稱，黨紀國法面前，身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外。



《解放軍報》記者探訪黨史軍史紀念地和基層部隊，其表示從歷史與現實中得出深刻昭示：人民軍隊不容腐敗玷污，反腐肅貪的鬥爭必將進行到底。

文章還稱，74年前，黨內的「老革命」劉青山、張子善因貪污被公審。據當時的警衛人員回憶，那段時間毛澤東雙眉間的「川」字皺得比轉戰陝北時還要深，「這既是痛心疾首的抉擇，更是向腐敗的莊嚴宣示：黨紀國法面前，身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外！」

文章提到，進入新時代，黨中央、習主席以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。一批隱藏很深的「老虎」被連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的「蒼蠅」被嚴厲懲處，反腐力度之大、決心之堅、成效之顯前所未有。

張又俠、劉振立被查

1月24日，國防部指中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠，1950年7月生，陜西渭南人，1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，軍事學院基本系畢業，大專學歷。

張又俠現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中華人民共和國中央軍事委員會副主席，陸軍上將軍銜。他長期在解放軍系統任職，被視為軍中重量級人物。

劉振立，河北欒城人，1964年8月出生，1983年9月入伍，1984年4月加入中國共產黨，國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，陸軍上將軍銜。任第二十屆中央委員、中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長，中華人民共和國中央軍事委員會委員。

據報道，周二（1月20日）上午，中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」在中央黨校（國家行政學院）開班，張又俠與劉振立均缺席。而他們最後一次公開露面是2025年12月22日，出席中央軍委舉行的晉升上將軍銜儀式。