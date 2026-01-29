內地春運下周一開始　今年跨區人員流動創新高　料達95億人次

內地春運下周一（2月2日）開始，到3月13日結束，為期40天。國家發改委預計跨區人員流動達95億人次，創下歷史新高，當中8成通過自駕出行。



《央視新聞》報道，國務院新聞辦公室今日（29日）舉行新聞發佈會，介紹2026年春運形勢和工作安排。

國家發改委副主任李春臨在會上表示，今年春節是大年，較特殊，預計返鄉探親旅遊需求將更旺盛，分析社會跨區人員流動將達95億人次，創歷史新高。其中自駕出行將繼續成為主體，達8成左右，鐵路和民航客運量預計分別將達5億4000萬人次和9500萬人次，總體規模和單日峰值，有望超過歷史同期。

交通運輸部運輸服務司負責人高博表示，今年春節假期下月15日凌晨零時到下月23日午夜12時，全國高速公路將免收7座及以下小型客車通行費。他提到截至去年底，全國高速公路服務區已累計建成7.15萬個電動車充電槍，新增2萬個，充電服務保障能力明顯提升。

國鐵集團客運部負責人朱文忠表示，今年春運期間首次推出互聯網誤購限時免費退票新舉措，旅客在12306客戶端購票時因時間緊、未看清、誤操作等原因誤購車票，在購票支付成功30分鐘以內且在開車前4小時以上，退票時不收取退票費，這一舉措將成為今後常態化實施政策。