廣州到深圳火車驚現6.5元票價　內地反向春運、錯峰旅遊走紅

內地今年鐵路春運自2月2日起至3月13日止，共計40天。有不少與回鄉潮流為反方向路線的火車票實行了優惠票價，如春運期間長沙開往廣州的列車低至18元（人民幣，下同）、廣州到深圳的火車硬座票也低至6.5元，吸引不少乘客。



2024年1月26日，旅客在深圳北站排隊檢票乘車。（新華社）

哪些路線有優惠？

鐵路12306App顯示，2月8日起，廣州開往深圳的K9275次列車硬座、無座票低至6.5元，顯示為1.8折。廣州至東莞的K9275次列車則為5.5元，低至2折。2月7日起，長沙開往廣州北的K9275次列車，硬座、無座票價為18元，顯示為2折。硬臥票價85元起，為5折。

廣州到深圳火車驚現6.5元票價。（截圖）

長沙到廣州硬座票價為2折。（截圖）

網民感慨：「廣州深圳可是搶鐵頭號線路，出現這個價錢，真是驚呆了。」「6點半的廣州北，有點起不來，還是很想薅羊毛。」

為什麼火車票如此便宜？

鐵路12306相關工作人員曾表示，春運火車票打折主要是對部分非緊張時段、方向的旅客列車實行優惠票價。

乘客在深圳北站候車。（新華社）

例如，中國鐵路上海局集團有限公司1月21日介紹，今年春運票價優惠範圍進一步擴大，上鐵集團計劃對節前、節後多個客流緊張方向的64趟反向回空列車實施票價打折，較去年同期增加4趟，合理調節客流峰谷，充分用好鐵路運力資源。