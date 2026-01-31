市場監管總局：持續加大直播電商領域執法力度　推動「一案三查」

周五（30日）下午，市場監管總局召開直播電商監管專題新聞發布會。市場監管總局網監司副司長舒玲敏表示，經過一年的直播電商專項治理，直播電商行業亂象得到初步遏制。新的一年，市場監管總局將堅持問題導向，積極會同有關部門，進一步加強直播電商行業常態化監管。



會上提及四點。一是進一步壓實平台「守門人」責任。結合《直播電商監督管理辦法》實施，督促直播電商平台經營者嚴格履行資質核驗、信息報送、培訓機制、分級分類管理、信用評價、違法處置、動態管控、信息公示、消費者權益保護、投訴機制等方面的法定義務。制定出台直播電商平台服務管理國家標準，進一步細化和規範平台經營者的責任。

二是加大對違法違規行為的打擊力度。持續加大直播電商領域執法力度，綜合運用提級管轄、指定管轄、跨領域跨區域指揮調度等手段，組織查辦一批重大典型案件，形成有力震懾。推動「一案三查」，對發現的違法行為，同時核查商家、主播、平台三方責任，構建全鏈條責任體系，從源頭減少違法違規行為的發生。

三是加強直播電商常態化監管。在去年工作的基礎上，針對假冒偽劣、虛假營銷等較為突出的問題，會同相關部門聯合開展直播電商專項治理。以直播電商為重點，開展網絡交易平台落實入駐商家核驗登記義務專項行動，對平台履行資質核驗、信息公示、定期更新等法定義務的情況進行摸排；對商家資質證照、實際經營地址等信息的真實性進行核查。

四是充分運用新型監管工具。指導各地市場監管部門用好流量監管等新型監管工具，在依法對直播間運營者、直播營銷人員、直播營銷人員服務機構作出行政處罰的同時，依據《直播電商監督管理辦法》有關規定，將違法情況通報直播電商平台經營者，及時采取限制流量、暫停直播、限期停播等處置措施，防止其通過違法行為獲利，從源頭上提高違法成本，對違法主體形成有力震懾。