武大性騷擾案｜敗訴者楊某論文知網下架　下載量曾達31萬次以上

2023年，武漢大學女學生楊某控訴在學校圖書館遭男學生肖某某性騷擾，對方隔著褲摩擦生殖器。今年7月25日，法院作出一審判決，確認肖某某的行為不構成性騷擾，駁回楊某的全部訴訟請求。然而，楊某敗訴後在社交平台上揚言無論肖某某升讀哪所大學，她都會舉報到底，言論引發許多網民抨擊。



《第一財經》報道，楊某的論文已經下架，此前該論文下載量超過31萬次以上。武漢大學研究生院表示「剛接到消息，正在核實」。



據報道，武漢大學圖書館事件當事人楊某的論文《中印生育行為影響家庭暴力的經濟學分析》，已經在內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）下架。此前網民截圖顯示，該論文下載量曾達31萬次以上，在文獻來源為「武漢大學」的論文中高居第一。

「中國知網」客服表示，撤下學位論文需要作者本人聯繫學校研究生院老師，出具撤稿函給學位論文部，知網才會撤稿。對於作者未申請，校方是否可以直接向知網發撤稿函，客服表示不清楚，需問學校。關於楊某論文被撤下的情況，客服也表示不清楚。

楊某的論文《中印生育行為影響家庭暴力的經濟學分析》已在「中國知網」下架。（天津廣播）

楊某的論文下載量曾超過31萬次以上。（天津廣播）

據此前報道，2023年10月，武漢大學女學生楊某在網上發文控訴，當年7月在圖書館遭男學生肖某某性騷擾，楊某指控當時坐在她對面的肖某某隔著褲子摩擦生殖器，她於現場拍攝5段影片留證。事件在內地社交平台引發熱議，武漢大學同年10月13日發表通報，指對2022級本科生肖某某作出記過處分。

事件發酵後，肖某某母親受訪反駁性騷擾指控，指其子自幼患有特應性皮炎，當日只是隔著衣物抓癢。她提供多份2021年至2023年的就診紀錄，顯示肖某某股根部、眼部等處多次出現濕疹。2023年7月11日當天中午，她還委託友人購買治療皮疹的藥膏。肖某某在事件後被確診為創傷後應激障礙（PTSD），並被評估有80%自殺或自殘風險，學業生涯受到重創。

今年7月25日，該案由法院作出一審判決，法院確認肖某某的行為不構成性騷擾，駁回楊某的全部訴訟請求。 許多內地網民將矛頭指向武漢大學，認為武漢大學當時並未切實調查就給肖某某記過處理，至今也未撤銷處分，處理十分不恰當。

對於是否撤銷肖某某的性騷擾處分，武漢大學校長張平文曾稱，學校正在處理中。而對於何時會公布處理結果，張平文稱還要等上級的安排。消極的回應再次引發內地網民抨擊，登上微博熱搜。