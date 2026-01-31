28歲中國博士生意山區失聯逾10天　或往海拔2千米避難所時受困

中國28歲四川大學博士生黃鵬在意大利多洛米蒂山區旅行失聯已逾10天，周六（31日）最新消息顯示，搜救行動因暴雪惡劣天氣持續受阻，家人陷入極大痛苦與無助；同時關鍵線索披露，其或是在前往海拔2000米避難所途中迷路或遭困。事件引發中意兩國關注。



黃鵬，1997年生，貴州興義農村出身，2022年9月入讀四川大學水利水電學院博士，研究方向涉及水利與可持續發展。2025年8月，他獲國家留學基金委資助，公派至意大利圖西亞大學（Università della Tuscia）進行為期15個月學術交流，聚焦「技術促進可持續性和生物技術」。

黃鵬為貴州興義市人。（極目新聞）

據黃鵬姐姐黃女士向多家媒體透露，弟弟此次前往多洛米蒂似為收集論文素材。他大學期間有戶外徒步經驗，曾涉足艱苦環境。1月12日為姐弟最後直接聯繫，黃女士曾詢問安全，他回覆「那邊安全」。

當地時間1月19日清晨6時30分，黃鵬從拉齊奧大區維泰博（Viterbo）住所出發，先乘火車至羅馬，再轉Frecciarossa高速列車，下午抵達北部博爾扎諾自治省（Bolzano）。他入住加爾代納谷（Val Gardena）奧蒂塞伊（Ortisei）一家民宿，預訂至1月23日。

多洛米蒂地區的民宿。（紅星新聞）

民宿老闆最後一次見到他為1月21日，見他出門後未歸，也未退房。按計劃，他應1月23日返回維泰博，但室友因至1月26日仍無音訊、手機關機、微信無回覆，遂報警。民宿老闆亦報警，搜救迅速展開。

意大利知名尋人節目《Chi l'ha visto?》（誰看到了他？）最新一期披露，黃鵬朋友檢查其電腦瀏覽記錄，發現失聯前查詢通往「佛羅倫斯避難所」路線。該避難所位於聖克里斯蒂娜（Santa Cristina），海拔超2000米，只能徒步抵達。外界推測，他可能嘗試獨自徒步前往途中迷路或遇險。

黃鵬徒步路線模擬圖。（紅星新聞）

目前，意大利憲兵（Carabinieri）、財政衛隊、山地救援隊聯合搜救，使用可探測關機手機信號的專業設備。但多洛米蒂山區近日遭強降雪、雨夾雪襲擊，能見度極低、風雪交加，救援直升機無法起飛，空中偵察受阻。地面行動主要限於村鎮周邊，推進艱難。警方表示已盡最大努力，但近兩天降雪加劇，尚未發現任何線索。

中國駐米蘭總領事館1月30日通報，已啟動領保應急機制，向當地警方了解情況，要求全力搜尋，將密切跟進並協助家屬。中國駐意大利使館亦表態提供必要幫助。

黃鵬體型偏瘦，身高約170厘米。（極目新聞）

黃鵬家人經濟拮據，父母近60歲、靠工地搬磚維生，還有90多歲祖父母需照顧，整個家被擊垮。高額國際差旅費讓他們無力親赴意大利，目前僅由在法國工作的表弟請假趕往現場協助。黃鵬本該今年博士畢業，靠助學貸款與勤工儉學完成學業。

據報道，黃鵬特徵為身高約170厘米，體型偏瘦，文靜內斂，說普通話帶西南口音。家人透過網絡發布求助，懇請1月20日後在多洛米蒂地區目擊或知情者，立即聯繫當地警方或家屬提供的緊急聯絡方式。圖西亞大學官網亦發布失蹤消息，對搜救表達信心與同情。