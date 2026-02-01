武漢地盤龍門吊墜落壓毀車輛1死1傷　網民轟施工方未封路釀禍

2月1日，湖北武漢有地盤拆卸龍門吊（龍門式吊機；龍門式起重機）期間，有大型結構墜落砸中駛經的車輛。事件引起關注，有網民質疑拆卸時未有實施交通管制。

武漢市應急管理局稱，事件造成1人死亡、1人受傷，事故調查、善後處置等工作正有序開展。



行車記錄儀的畫面顯示，車輛正常行駛中，左側有地盤，在接近龍門吊位置時，車路突然收窄，白色車隨車流切至右車路通過時，一個類似於機械手臂的結構墜落，白色車被砸中，尾隨的黑色車則被結構擋住。地盤的圍擋上有「武漢市政建設集團」字樣。

地盤龍門吊的結構墜落。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，知情人透露，事發於武漢後湖大道段，具體在後湖四路和後湖五路之間，是地鐵施工作業區，現已處於收尾階段，在拆卸第一台龍門吊過程中發生意外。

武漢有地盤拆卸龍門吊期間，有大型結構墜落砸中駛經的車輛。。（影片截圖）

白色車被砸中，車尾塌陷。（影片截圖）

不少網民質疑，施工方在拆卸龍門吊時未有實施交通管制，「不能理解的是，吊這麽重體積這麽大的物件，怎麽下面路段這一片竟然還允許通車？」、「起重吊裝作業區域不封鎖，這個錯誤太低級了」、「這是嚴重的安全責任事故」、「必須追究相關責任人的法律責任」。

武漢市應急管理局通報，2月1日上午11時16分許，武漢市軌道交通12號線連接線新春站工地在龍門吊拆除作業過程中，龍門吊支腿發生傾倒，導致工地外2輛路過車輛受損，造成1人死亡、1人受傷，傷者生命體徵平穩。目前，事故調查、善後處置等工作正有序開展。