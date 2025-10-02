江蘇飯店房頂突局部塌陷　現場正辦酒席　4人受傷

綜合內媒報道，10月2日，有網傳影片顯示，江蘇省連雲港市東海縣名家廚房飯店頂部外立面出現塌陷，有消防和救援車輛在現場救援。當地通報指，被困4名傷者已全部救出並送醫救治，事故原因還在進一步調查。



江蘇飯店局部傾塌。（截圖）

現場一片狼藉。（截圖）

網傳影片顯示，江蘇一家飯店樓頂中間向下塌陷，可以看到內部一片狼藉，桌椅散亂。據《紅星新聞》，涉事飯店職員對內媒表示，飯店內的二樓和三樓天花板都有裝飾物、柱子、架子。「11點30分上完冷菜的時候（發生坍塌）。三樓房頂上的柱子和架子，還有裝飾的東西全部垮下來了。」

該職員介紹，事件發生時，酒店有四戶人家正在辦理酒席，有一戶沒受到太大影響。出事後，地面全部都是積水。

10月2日下午，江蘇連雲港市東海縣應急管理局發佈情況通報稱，10月2日上午11時許，東海縣牛山街道富華西路88號名家廚房酒店三樓屋面局部傾塌，公安、消防、應急等部門立即開展現場救援。

截至下午1時許，被困4名傷者已全部救出並送醫救治。後續工作正在有序進行，事故原因還在進一步調查。