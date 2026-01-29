江蘇工人違規操作遭機器吞噬　全身多處骨折　同事秒停機救人

江蘇蘇州有工人在廠房工作期間，因未按規停機操作，導致上半身不慎被捲入機器，同事范先生察覺異樣後緊急停機救人。傷者獲救時失去意識，全身多處骨折，幸經治療後已脫離生命危險。范先生事後淡然表示，「我覺得沒啥順手的事，就是誰遇到了都會救人的」。



《新京報》報道，救人者范先生稱，1月26日，他在廠房見到一名同事被捲入塗布機，他及時停機救出對方。

一名工人被捲入機器，范先生察覺異樣後緊急停機救人。（影片截圖）

范先生緊急停機救人。（影片截圖）

范先生抱出受傷工人。（影片截圖）

他介紹，塗布機有4、50米長，正常是停機後將物料捲起，但對方沒有停機直接捲物料，導致整個上半身都被捲入機器，「我看有點不對勁，就立馬停機，停機完我就去查看他的傷勢，他嘴和鼻子全部都是血，他沒有意識，當時人都是跟麵條一樣，我立馬把他抱出來」。

范先生隨後撥打急救電話將同事送院，又墊付了部分醫藥費。經醫生檢查，受傷工人的胸腔及胳膊骨折，目前已脫離生命危險，正住院接受治療。

受傷工人獲救時失去意識。（影片截圖）