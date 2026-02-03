江蘇鹽城在建大橋倒塌　已打撈起多名落水人士

江蘇省鹽城市一座在建橋樑2月2日發生崩塌，已打撈起多名落水人員。新華社報道，鹽城市政府相關部門消息，垮塌的橋樑為興建中的響水月港大橋。



圖為2025年12月，社交平台流傳月港大橋主體結構基本完成的航拍畫面。（抖音@一星截圖）

報道指出，橋樑垮塌後，地方政府相關單位全力組織救援，截至目前已打撈起多名落水人員，目前搜救工作還在進行中。不過，報道暫未交代事發細節，以及有否傷者等內容。

翻查內地報道，響水月港大橋原為一座長169公尺的簡支預應力混凝土繫桿拱橋，現正進行擴建改造。改建後的大橋全長將達301.36米，主橋採用下承式簡支鋼管混凝土繫桿拱結構，設計更為穩固，以適應區域交通與航道通行需求。

圖為2026年2月，社交平台流傳月港大橋日前在建中畫面。（抖音@華哥8888互關互贊截圖）

此次改建工程屬於「連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程」的一部分，計畫工期為38個月。響水明訊網去年11月25日稱，「位於響水縣的月港大橋建設進度較快，長達95米的主跨已基本建成，彎月形的繫桿拱橋也即將完成，計劃近期開展系桿拱橋吊裝」。