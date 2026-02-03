中央軍委政工部印發規定　深入貫徹習近平強軍思想

中共中央軍委政治工作部近日印發《軍隊團組織選舉工作規定》，為軍隊團組織開展選舉工作制定重要法規，自2026年1月30日起施行。新規要求深入貫徹總書記、中央軍委主席習近平強軍思想，貫徹落實習近平關於青年工作的重要思想，堅持和加強中共對共青團的領導。



《解放軍報》2月3日在封面報道，《規定》共六章46條，主要對解放軍團組織選舉的總體要求，團的代表大會、團員代表大會代表、委員會委員（書記、副書記）的產生，選舉的實施，呈報審批等作出系統規範。

據報道，《規定》深入貫徹習近平強軍思想，貫徹落實習主席關於青年工作的重要思想，堅持和加強中共對共青團的領導，堅持黨管青年工作原則，堅持全面從嚴管團治團，突出黨建帶團建制度落實，是軍隊團組織開展選舉工作的重要法規。

《解放軍報》指出，《規定》的制定和施行，對於貫徹民主集中制，完善團內選舉制度，加強軍隊團組織建設，提升團組織引領力、組織力、服務力，動員引領廣大團員青年在履行使命任務中發揮生力軍和突擊隊作用，具有重要意義。

公開資料顯示，中央軍委原委員、軍委政治工作部原上將主任苗華2024年11月被停職檢查、2025年10月被開除中共黨籍和軍籍後，中央軍委政工部目前由空軍中將陳德民主持工作。

