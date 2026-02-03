國共論壇｜宋濤：推動兩岸旅遊合作　蕭旭岑：兩岸合作賺世界的錢

「國共兩黨智庫論壇」今（3）日上午在北京開幕，適逢北京即將召開對台工作會議、下月將舉行全國兩會，今次國共交流被視為觀察今年北京對台工作重點的風向標。



台媒《聯合報》報道，論壇由國民黨國政研究基金會與中共中央台辦旗下海研中心共同主辦，開幕式由國台辦副主任潘賢掌主持，國台辦主任宋濤與國民黨副主席蕭旭岑致詞，兩岸旅遊、產業、科技、醫療、環保等領域人士逾百人出席。

宋濤致詞表示，將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，「推動兩岸旅遊交流合作」，並強調落實同等待遇，為台胞在中國大陸學習、工作、生活創造更好條件。宋濤並提出五點看法，包括「堅持九二共識，反對台獨」等，稱九二共識是國共交流的共同政治基礎與台海和平穩定的「定海神針」，並提及恢復兩岸海空客運正常化、觀光旅遊交流等議題。宋濤最後表示，相信今天的討論是一個良好開端，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

國台辦主任宋濤。

蕭旭岑在致詞時則表示，兩岸應以人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨，求同存異、擱置爭議，共創雙贏。他並喊話「我們應該要兩岸合作賺世界的錢，不要兩岸對立」，避免讓其他外國「漁翁得利」來掏空、剝削台灣。

蕭旭岑引述台媒兩岸關係年度大調查指出，將近九成民眾主張兩岸必須維持溝通管道，並提到去年台灣民眾赴陸近500萬人次，認為民間交流反映民意期待兩岸維持對話平台。依議程，論壇將就旅遊、產業及永續發展等議題討論，翌日並安排參訪北京多處科創與學研機構。