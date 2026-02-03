國共論壇北京登場｜宋濤肯定重啟溝通平台　鄭麗文不怕民進黨抹紅

國共智庫論壇將於今（3）日在北京登場，國民黨副主席蕭旭岑2日率團抵達北京，強調在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，「雖然現在相對冰封，但暖意已經顯露出來了」。



台媒《聯合報》2月3日報道，蕭旭岑與國民黨智庫一行約40人，2日自桃園飛抵北京，下榻中國大飯店。陸方由國台辦聯絡局長楊毅接機，國台辦主任宋濤當晚設宴款待。據了解，宋濤與蕭旭岑互動非常愉快，尤其對國民黨主席鄭麗文上任後，兩黨順利建立重啟溝通平台，表達高度認同與肯定。

蕭旭岑受訪表示，感受到陸方最高誠意和善意，國共兩黨為近十年來智庫論壇對接重啟，非常具有意義。他形容北京冬日暖陽，「就像兩岸關係」，兩黨努力讓兩岸關係積極回暖，「雖然目前相對冰封，但暖意已經顯露出來了，這是一個很好的現象」。

國民黨副主席蕭旭岑2日率團抵達北京，強調在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖。（資料照片，張鈞凱攝）

對於國民黨主席鄭麗文是否交付任務，蕭旭岑表示，要努力重啟兩黨溝通平台，同時帶台灣產業及各領域專家學者與大陸朋友積極討論，凝聚共識、互相合作。至於國共交流是否影響台灣九合一選情，他回應「不會的」，並引述媒體民調指出，支持兩岸恢復交流的民意近九成，「這是台灣主流民意，國民黨非常了解和支持」。

針對鄭麗文日前談及「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」的說法，蕭旭岑指出，《中華民國憲法》規定，台灣與大陸本來就不是兩個國家，是同一個國家下的關係，從歷史、文化、血緣與情感來看，強調台灣跟對岸本來就不應該有切割的概念，雙方當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

外界關注此行是否觸及「習鄭會」議題，蕭旭岑則表示，這次行程主要是為了台灣的產業與百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，至於行程安排「客隨主便、尊重主人安排」。

另一方面，面對民進黨陣營質疑國共智庫論壇時機與動機，鄭麗文在接受媒體專訪時重申，今年上半年規畫「先陸後美」出訪行程。她強調現在的大陸國台辦我一個都不認識，更不用講中共總書記習近平，民進黨一定全力抹紅，但國民黨不會因此瞻前顧後、不敢主張對的事。

鄭麗文指出，台灣主流民意並非如民進黨所想，一天到晚想踩台獨紅線、仇視大陸，好像兩岸已不可避免只有這條路可走，大多數民眾希望兩岸和平，在這樣的基礎下，兩岸可在不同領域層面交流，讓全世界包括台灣都看到，兩岸發展有不一樣的選項。

她表示，國民黨要發揮的作用是「逆轉」，證明台灣是有選項、有替代方案，「不需要付出任何代價或提出交換條件，都不用，就是九二共識、反對台獨而已」。鄭麗文稱，自己可能是國民黨近年來最少參加兩岸交流的人，「不僅很少到大陸，跟對岸體系的人都不認識」。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

對於國民黨內部憂心此舉影響年底選舉，鄭麗文認為這只是少數聲音，甚至在台北被過度放大。她表示，百工百業面臨嚴重萎縮，許多團體來陳情時對國民黨期待甚深，「國民黨不可能都不碰、等執政以後再說」。

鄭麗文並表示有信心，國民黨對兩岸和平的堅定主張會成為選舉大利多。她說，過去國民黨摔在「反中牌、芒果乾（亡國感）」，不應被錯誤解讀成台灣現在就是這樣。她感受到各產業與領域對兩岸關係焦慮又心灰意冷，卻沒想到她可以有這麼強的兩岸論述與主張，且得到正面回響，「大家對改善兩岸關係有太深的期待，會直接反映到選票上對國民黨大力支持」。