三發布局引後勤壓力　中國「南六代機」戰力突破恐需10年

內地軍事專欄《海事先鋒》2月1日發表評論文章指出，近期試飛頻繁的「南六代」戰鬥機仍在不斷修改設計，每架測試機型似乎均有所不同。文章認為，被稱為「大三角」的第六代戰鬥機存在兩個難以回避的短板，成為制約戰力提升的關鍵瓶頸，突破相關技術可能尚需約10年時間。



文章首先指出，「南六代」體量過大。其機體尺寸比殲-20更大，最大起飛重量可能超過40噸級，需要3台大推力發動機支撐性能。內文提到，其發動機可能採用WS-10C或WS-15型號，3台發動機總推力可達43.5噸至54噸級別。文章形容，這樣的推力「莫說是帶動一個戰術作戰飛機了，就算是帶動一架轟炸機也是可以的」，甚至超過美國B-2隱形轟炸機4台發動機約34噸的總推力。

六代機最新進展再次凸顯了中國軍事航空航天發展的「瘋狂步伐」。（樞密院十號）

不過，文章指出，巨大體量雖帶來彈艙大、作戰半徑遠、雷達孔徑大等優勢，也導致維護複雜與成本高昂。由雙發改為三發布局，後勤保障與維修工時壓力大幅增加。文章分析，若要降低維護難度與開銷，需突破22至23噸級大推力發動機或變循環發動機技術，使其由三發布局改為雙發，但相關技術成熟仍需至少10年時間。

第二個問題則是上艦困難。文章指出，以003型福建號航母為例，其升降機可同時運載2架殲-15或殲-35戰機，但若改為體量更大的六代機，可能一台升降機僅能運送1架，將影響航母調度效率。此外，六代機重量增加，也對彈射器功率與航母電力系統瞬間釋放能力提出更高要求。

中國五代機殲-20已形成作戰能力，相關六代機也已開始進入研究階段。（微博@彩雲香江）

文章認為，即便改由「北六代」上艦，問題仍難完全解決。雖然北六代為雙發布局、體型略小，但仍比殲-20更大，對航母運作能力的挑戰依然嚴峻。

文章總結指出，若未來空戰趨勢確實需要更大體量戰機，中國只能順勢發展，同時加快新一代發動機與更大型航母的研發進度，以減少體積與重量增加帶來的不利影響。