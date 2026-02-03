中俄舉行戰略穩定磋商：繼續加強戰略協作　堅定支持多邊主義

中俄新一輪戰略穩定磋商於2月3日在北京舉行，中俄雙方認為，當前全球戰略穩定面臨嚴峻挑戰，將繼續加強戰略協作，堅定支持多邊主義，積極維護國際軍控條約和機制的權威性。



中國外交部官網消息，中國外交部部長助理劉彬2月3日與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在北京共同主持新一輪中俄戰略穩定磋商。雙方就當前全球戰略穩定形勢及多邊軍控問題深入交換意見，達成廣泛共識。

中國外交部部長助理劉彬（右）星期二（2月3日）與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（左）在北京共同主持新一輪中俄戰略穩定磋商。（中國外交部官網）

雙方一致認為，當前全球戰略穩定面臨嚴峻挑戰。中俄作為聯合國安理會常任理事國，將繼續加強戰略協作，堅定支持多邊主義，積極維護國際軍控條約和機制的權威性和有效性，為維護全球戰略穩定、促進世界和平與安全作出貢獻。

圖為2026年2月1日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

此外，中國外長王毅2月1日在北京與到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古會面時強調，中俄兩國應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。

據俄羅斯塔斯社（TASS）報道，紹伊古在與王毅會面時強調，俄方將繼續在台灣問題上支持中方立場。