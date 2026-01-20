中俄佔據核能發電市場主導地位　2025年承建核電站數佔全球9成

中國和俄羅斯正在全球核能發電市場佔據主導地位，去年承建的核電站項目中，中俄兩國的佔比高達90％。



《日經亞洲》報道，通過由國家主導推動核電建設，中俄正藉助能源開發和向新興國家出口電力，來擴大自身的影響力。

世界核協會和國際原子能機構的數據顯示，去年動工的九座大型核電站中，中國佔了七座，俄羅斯一座，以及韓國一座。

報道說，過去10年，中俄在核電業佔據主導地位。自2016年以來，全球動工建設的63座核電站中，中俄建造的核電站佔比超過九成。非中俄建造的核電站有五座，分佈在韓國和英國。

中國生態環境部統計，中國全國正在建設27座核反應堆。附屬政府的工業協會預測，到了2030年，中國的核發電量將達到110吉瓦（gigawatts），超過美國，成為全球最大的核電生產國。

去年4月中國政府批准在五個地點建設10座核反應堆的計劃。預計到2040年核電在能源結構的佔比將達到一成，比2024年佔比低於5％，要高出一倍。

中國媒體報道，目前中國有約60座核電站在運行，包括那些正在維修的核電站，總發電量約64吉瓦，接近全球第二大核電生產國法國。

俄羅斯在重點發展對新興國家的核電出口。過去10年，俄羅斯在海外建設19座核電站。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正在土耳其、孟加拉國和其他國家建核電站。去年11月，它在埃及達巴（El Dabaa）核電站完成了反應堆壓力容器的安裝工程。

俄國也在研發小型反應堆。去年11月俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在一項國際會議上提到，俄羅斯將會大量生產小型反應堆，並且強調俄國擁有自主的核電技術。

由於俄羅斯侵略烏克蘭後遭到國際社會的經濟制裁，海外核電站的建設進程有所延誤。比如在土耳其建造的核電廠就面臨資金困難，導致投產時間推遲至原定的2023年以後。

至於美國，自2013年以來，就沒有建造任何新的商用核電站。為了加快發展核電，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年5月簽署政令，最遲在2030年動工建造10座大型反應堆。此外，美國也在專注研發小型反應堆。

近年由於人工智能（AI）發展迅速，美國的電力需求開始增長。這類數據中心需要24小時不間斷供電，僅靠可再生能源無法滿足需求。

歐美和日本在2000年至2010年期間為了實現脱碳目標，積極發展核電，這一趨勢當時被稱為「核能復興」。然而，2011年福島核電站泄漏事故導致對核安全失去信心。不過分析認為，隨着AI的進步，第二次核能復興似乎就要到來。

