特朗普稱接管格陵蘭是防中俄覬覦　北京：謀私利別拿他國當藉口

中國外交部發言人毛寧周一（1月12日）就特朗普稱接管格陵蘭島是為防中俄覬覦一事表示，美國謀取私利，不要拿其他國家當藉口。



在例行記者會上，有外媒記者提問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，接管格陵蘭島對於美國來說是必要的，目的是防止俄羅斯或中國控制這一北極領土，他還說，「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會」，中方對此有何評論。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧表示：「北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動旨在促進北極的和平穩定和可持續發展，符合國際法。各國依法在北極開展活動的權利和自由應當得到充分尊重。美國謀取私利，不要拿其他國家當藉口。」

中國外交部：希望伊朗政府和人民克服當前困難 保持國家穩定

針對美國領導人稱如果伊朗方面傷害抗議者將會對伊實施打擊，毛寧表示，中方希望伊朗政府和人民能夠克服當前困難，保持國家穩定，中方一貫反對干涉別國內政，一貫主張各國主權和安全都應當受到國際法充分保護，反對在國際關係中使用武力或威脅使用武力，呼籲各方多做有利於中東和平穩定的事情。

毛寧說，中方正在密切關注伊朗局勢，目前沒有得到有中國公民在伊朗傷亡的報告，中方會全力做好在伊朗中國公民的安全保護工作，請在伊朗的中國公民關注當地安全形勢，採取必要措施維護自身安全，如果需要協助，可聯繫中國駐伊朗使館或撥打領事保護熱線。