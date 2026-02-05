內地男高鐵愜意坐躺椅影片瘋傳　官方回應：符合尺寸即可攜帶

今年春運已開啟，內地高鐵列車一票難求，乘客若搶到「無座票」便只能全程站立乘車。近日，一名男子搭乘高鐵坐在自帶摺椅上悠閒玩手機的影片在網上瘋傳，引來不少網民好奇：摺椅可以帶上高鐵嗎？中國鐵路12306回應稱，乘客可以攜帶並使用摺椅，但摺椅的尺寸要符合條件。



近日，內地男子在高鐵車廂自帶摺椅影片玩手機的影片在網上傳開。（網絡圖片）

影片顯示，一名男子坐在自帶的摺疊躺椅上，悠閒地在高鐵兩節車廂連接處玩手機。不少網民看到後表示羨慕，「空間大、安靜、還靠窗」；一些網民稱：「原來可以帶摺椅上高鐵，那我要去買一個，不然站幾個小時太累了。」

摺疊椅可以帶上高鐵嗎？

另有網友質疑，春運期間高鐵車廂空間有限，自帶摺椅可能會影響到其他乘客，官方是否允許將摺疊椅帶上高鐵？

《極目新聞》報道，鐵路12306客服人員回應稱，乘客可以攜帶並使用摺椅，但須遵守鐵路行李規定。摺疊椅在展開狀態下，長、寬、高之和不得超過130厘米，且在通過車站安檢時要保持折迭。另外，乘客也最好詢問列車員哪個位置合適放置摺疊椅，確保不影響其他旅客。