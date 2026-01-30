12公斤黃金被旅客遺忘在上海高鐵車廂　價值高達近2000萬人仔

近日，中國鐵路上海局集團有限公司上海客運段高五車隊列車長吳佳雯在D914次列車抵達上海站後，例行檢查車廂時發現一黑色行李箱，內藏重達12公斤的黃金飾品，估計價值近2000萬元人民幣。這是她從業20多年來「撿到」的最貴重物品，經快速聯繫與嚴謹核對，一小時內成功物歸原主，引發網友驚嘆與讚揚。



1月26日7時04分，D914次列車準點抵達上海站。旅客下車後，吳佳雯如往常般逐車廂巡檢。走到6號車廂時，她在27號鋪位下方靠牆處發現一個黑色行李箱。試圖取出時發現箱子極重，一人無法搬動，她隨即呼叫乘務員，兩人合力將箱子抬至餐車。在乘警陪同下，開啟視頻記錄儀進行開箱檢查，箱內整整齊齊碼放十餘包黃金飾品，每包約1公斤，總重12公斤。按當時金價估算，價值高達近2000萬元。

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約一千克。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

吳佳雯心頭一緊，正準備按規定上報處理，此時手持終端響起新工單提示：有旅客正尋找一黑色行李箱，描述特徵完全吻合。她立即撥打系統預留電話聯繫失主，多次未接通後轉發語音留言。約7時30分，失主回電，語氣焦急萬分。原來他們是某珠寶公司員工，此行攜帶七箱展品赴上海參展，下車時新員工疏忽，將裝有最重要黃金的一箱遺落在車上。公司已派同事趕回車站，希望盡快取回。

吳佳雯理解對方布展時間緊迫，但強調貴重物品需嚴格按流程交接。她建議通知車站與公安處理，失主擔憂走公安程序恐耽誤上午布展。聽聞懇切請求後，吳佳雯提出折衷方案，就是約在月台當面交接，但必須確保物品確認與安全流程。雙方約定在上海站6號月台。

旅客將12公斤黃金忘在高鐵車廂，被列車長發現。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

一小時後，失主同事趕到現場。吳佳雯提出開箱逐項核對，對方表示箱內為參展新品，時間緊迫。她靈機一動，拿出手機建議視頻連線公司負責人。接通視像後，她將箱內黃金飾品逐一在鏡頭前展示，負責人仔細比對後確認無誤，雙方順利完成交接手續。失主同事連聲道謝，讚揚既按規定辦事，又節省了寶貴時間。

吳佳雯事後感慨，這是她20多年鐵路生涯中遇到的最貴重遺失物，並指「這一箱黃金價值要上千萬了」。鐵路部門藉此再次提醒廣大旅客：乘車時務必清點隨身行李，尤其是置於鋪位下方或行李架深處的物品，下車前最好再三確認，重要貴重物品建議隨身攜帶。如不幸遺失，可及時透過12306 App、網站或聯繫車站工作人員登記查找。旅途平安，從細心開始。