習近平要美慎重處理對台軍售　學者：為特朗普訪華預劃底線

中國國家主席習近平與美國總統特朗普通話，重申對台灣問題的底線，並要求美國慎重處理對台軍售。分析認為，北京意在避免4月習特會前出現更多對台軍售案，但特朗普很清楚「台灣牌」的價值，只要對「讓美國再次偉大」（MAGA）有利，就會繼續做自己的事。



中美領導人2月4日時隔兩個多月再度通話，相較於雙方去年在韓國釜山會晤時並未提及台灣議題，習近平這次明確向特朗普提出，台灣問題是中美關係中最重要的問題。他說：

「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」

習近平也特別呼籲美方，務必慎重處理對台軍售問題。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

據新華社報道，特朗普在通話中指出，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，「在我任內保持美中關係良好穩定」。

特朗普事後雖然在自家社媒平台「Truth

Social」發文證實，雙方談及台灣課題，但並未提及具體內容。他只說，這是一通「時間很長、內容很深入」的通話，而他非常期待4月的中國行。

對於這場通話，美國學者普遍認為北京正為習特會預先劃定紅線。

曾在奧巴馬政府擔任美國國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務主任的布魯金斯學會外交政策專案資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）接受《紐約時報》訪問時說，習近平的聲明相當「尖銳而犀利」，「很明顯現在就想表明立場，以向國內以及特朗普總統展示，他正盯著台灣問題」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受路透社與台灣媒體訪問時則說，中美雙方在通話中都釋出希望維持關係穩定的信號。

她指出，習近平雖在通話中對美國對台軍售表示關切，但「用語相當溫和」，沒有堅持美國停止軍售。她認為，中方是不希望在兩國元首峰會前看到更多美國對台軍售。

不過，台灣政治大學國際關係研究中心主任王信賢接受《聯合早報》採訪時分析，特朗普去年在韓國與習近平會談前就曾說過，「台灣就是台灣」（Taiwan is Taiwan），等同清楚告訴北京，他將按自己的步調處理台灣課題，不會因北京態度而有所改變。

對於特朗普4月訪問北京時會否就台灣問題做出退讓，王信賢認為，特朗普已逐漸意識到「台灣牌」的價值，最多就是在口頭上重申「重視中方在台灣問題上的關切」，但只要對特朗普的MAGA議程有幫助，特朗普就會繼續在台灣課題上，「繼續做自己的事」。

對於習特通話，賴清德2月5日受訪時說，台美之間也有很好的溝通管道，美陸台三邊關係也會維持「四個不變」。

首先是「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變」；第二，美國基於《台灣關係法》及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

