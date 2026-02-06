胡潤2025中國500強出爐：台積電稱冠　騰訊字節阿里居內企前三

胡潤研究院發布《2025胡潤中國500強》，列出兩岸500強非國有企業，並按照企業價值進行排名。榜單顯示，騰訊、字節跳動與阿里巴巴位居內地企業前三名，北京、上海與深圳仍為上榜企業數量最多的三大城市。



榜單同時將台灣企業納入統計，並將台積電稱為「中國價值最高的民營企業」。台積電價值成長3.5萬億元（人民幣，下同），以10.5萬億元居冠，排名第一。

在內地企業方面，騰訊價值成長1.9萬億元，以5.3萬億元穩居第二；字節跳動價值成長1.8萬億元，以3.4萬億元保持第三，其109％的漲幅亦為前十名中最高。

值得注意的是，小米首次進入榜單前十，價值成長3570億元，以1萬億元位列第八。分析指出，主要得益於小米汽車業務的爆發式成長，以及手機高端化突破所帶來的盈利躍升。

圖為台積電在新竹科學園總部的辦公大樓一景。（Getty）

整體而言，本次500強企業總價值上漲21萬億元，增幅達38％，總額達77萬億元。其中，半導體行業成長最多，超越生命健康，成為胡潤中國500強的第二大行業；工業產品行業仍位居第一，生命健康行業排名第三。成長較多的還包括化工、金屬與礦產以及能源等行業；下降最多的則為房地產，其次為零售。

城市分布方面，北京、上海與深圳仍為上榜企業數量最多的三大城市，分別有59家、57家及49家企業。前六大城市企業數量佔總數的50％。今年企業數量成長最多的城市為上海，增加7家，其次為杭州與紹興，各增加3家。

圖為騰訊在深圳濱海新總部大樓。（資料圖片）

《2025胡潤中國500強》的上榜門檻較上一年提高75億元，達到340億元，漲幅28％。500強企業總價值成長21萬億元，平均價值成長415億元，達1530億元。

從企業表現來看，386家企業價值較上一年成長，其中包括95家新上榜企業；16家企業持平；102家企業價值下降。企業類型方面，65％為B2B企業，較上一年增加8個百分點；35％直接面向消費者。另有75％企業提供實體產品，25％提供軟件或服務。

半導體、傳媒娛樂、工業產品與消費品四大行業合計佔據胡潤中國500強總價值的一半。500強企業平均年齡為29歲，即平均成立於1996年。