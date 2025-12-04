胡潤研究院調研：港為內地高淨值人士境外投資首選地　力壓星美

胡潤研究院來港發佈《2025年中國高淨值人群金融投資需求與趨勢白皮書》，胡潤百富創始人胡潤指，白皮書邀請了500位高淨值人士參與，當中有45%的受訪者開始配置境外金融產品，而香港也超過新加坡、美國，成為高淨值人士投資首選地。



56%受訪高淨值人士 計劃提升境外投資佔比

胡潤研究院合作萬通保險，對500位高淨值人士開展調研，參與者平均年齡為44歲，平均家庭淨資產達3700萬元人民幣，其中企業主的佔比超過一半。報告指，香港（52%）為高淨值人士境外投資的首選地，超過新加坡（40%）與美國（35%）位列第一。

整體而言，有45%的受訪者開始配置境外金融產品，受訪高淨值人士的境外資產佔其總資產的20%。有86%的受訪者考慮配置境外產品，當中有56%計劃進一步提升境外投資比例。

從產品選擇上，報告指高淨值人士計劃減少的投資主要包括銀行儲蓄/理財/貨幣基金（25%）、投資型房產/土地（19%）和債券（12%）。而計劃增加的投資類型前三位，就分別為保險（47%）、黃金（42%）和股票（34%）。

港高淨值家庭數量 居中國第三

胡潤續指，這也是其團隊疫情後首次來港發佈調研結果，以今年其旗下百富榜情況看，上榜企業家居住地排名前五的城市就為上海、深圳、北京、香港與杭州。上海以152間位居榜首，香港則有99間。而視乎高淨值家庭，香港則以20800戶，僅次於北京和上海，位居第三。

此外，他也提及，全球獨角獸企業蓬勃發展，雖然本港獨角獸企業有限，其榜單上只有Klook、Hashkey等5間，但胡潤表示，該數量已經可以與瑞士、瑞典、芬蘭等國家級的經濟體對標。