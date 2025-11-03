胡潤百富榜2025│鍾睒睒重登首富　李嘉誠排名跌　雷軍身家漲1.5倍

胡潤研究院公布2025年胡潤百富榜，農夫山泉鍾睒睒第4度登上中國首富之位，身家按年增長1,900億元至5,300億元（人民幣，下同），刷新首富財富紀錄。而去年首富字節跳動張一鳴則以4,700億元退居第2。第3名是騰訊創辦人馬化騰，其財富達4,650億元，排名按年不變。至於長實李嘉誠家族財富按年增加350億元（註：約為382億港元）或18%，以2,350億元身家繼續位居前10名，但名次較去年跌1位，以下即看胡潤百富榜詳細名單。



報告指，今年有1,434名個人財富超過50億元的企業家登上榜單，按年增加340名或31%；上榜企業家總財富合計接近30萬億元，按年增長9萬億元或42%。

2025胡潤百富榜Top 10富豪

1. 養生堂 鍾睒睒（財富：￥5300億）

2. 字節跳動 張一鳴（財富：￥4700億）

3. 騰訊 馬化騰（財富：￥4650億）

4. 寧德時代 曾毓群（財富：￥3300億）

5. 小米 雷軍（財富：￥3260億）

6. 網易 丁磊（財富：￥3200億）

7. 拼多多 黃崢（財富：￥3140億）

8. 美的 何享健家族（財富：￥2780億）

9. 長江實業 李嘉誠、李澤鉅父子（財富：￥2350億）

10. 吉利 李書福家族（財富：￥2250億）

長和系創辦人李嘉誠以2,350億元身家排名第9。（資料圖片）

2025胡潤百富榜身家增長最快企業家

報告另外分析，小米雷軍是榜單上財富按年增長最快，其財富比去年增長1,960億元或1.5倍至3,260億元，主要受惠於汽車業務爆發式增長和手機高端化突破帶來的盈利躍升。其次是泡泡瑪特王寧，他憑借Labubu全球爆紅實現財富增長1,545億元；以及AI芯片製造商寒武紀陳天石，其財富比去年增長近1,500億元，成功打入榜單前20。